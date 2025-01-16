Офіційно у шлюбі Філіп Кіркоров перебував лише з Аллою Пугачовою

Відомий виконавець Філіп Кіркоров, який підтримує війну проти України, але вивіз своїх дітей із Росії, нечасто говорить про особисте життя. Проте артиста неодноразово бачили у компанії молодих дівчат і приписували йому романи з багатьма знаменитостями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про романи путініста Філіпа Кіркорова. Ми дізналися, з ким у нього були стосунки до та після Алли Пугачової, яка була єдиною офіційною дружиною артиста.

З ким Філіпу Кіркорову приписували романи

Російському співаку Філіпу Кіркорову минулого року виповнилося 57 років, але артист часто з’являється у компаніях молодих дівчат. У шлюбі він перебував лише раз, його дружиною була Алла Пугачова (з 1994 по 2005 рік).

Філіп Кіркоров був одружений тільки на Аллі Пугачовій

Але не лише Примадонна залишила слід у його житті. Виявляється, Кіркоров робив пропозицію "королеві шансону" Любові Успенській, але на той момент вона була одружена і в неї була дитина, тому артистові вона відмовила.

Філіп Кіркоров робив пропозицію руки та серця Успенської

На почуття Кіркорова також не відповіла співачка Маша Распутіна, яка була яскравою представницею радянської естради, але її серце належало іншому. Щоправда, Маша та Філіп змогли залишитися друзями та співпрацювати у музичному плані.

Філіп Кіркоров та Маша Распутіна

Не вийшли серйозні стосунки Кіркорова і з зіркою 90-х Азізою. У ЗМІ пишуть, що співак робив артистці пропозицію руки та серця, але до шлюбу справа так і не дійшла.

Філіп Кіркоров зустрічався зі співачкою Азізею

Ходило чимало чуток про те, що Кіркоров крутив роман зі співачкою Анастасією Стоцькою, адже він допоміг їй у розвитку кар’єри. Однак вони ці чутки не підтвердили, Анастасія неодноразово наголошувала, що їхні стосунки з Філіпом мають дружній характер.

Філіпа Кіркорова підозрювали у романі з Анастасією Стоцькою

На початку 2000-х років Кіркоров закрутив роман з Олександрою Сівковою, яку називали "гастрольною дружиною" путініста. Дівчина була вокалісткою та танцівницею і вони з Філіпом часто разом гастролювали по різних містах та країнах. Олександра підтримувала Філіпа як партнер не лише на сцені, а й у житті, проте їхні стосунки довго не тривали.

Філіп Кіркоров та танцівниця Олександра Сівкова

Слід зазначити, що у 2011 році російський співак став батьком двох дітей, яких народила сурогатна мати, її ім’я довгий час ховалося від громадськості. Але пізніше стало відомо, що дітей Кіркорову народила Наталія Єфремова. Діти музиканти Алла-Вікторія та Мартін-Крісто називають її матір'ю та розповіли, що вона живе з ними. Відомо, що Наталя справді є їхньою хрещеною матір'ю дітей, а з Філіпом, як повідомлялося раніше, полягає виключно у дружніх стосунках.

Діти Філіпа Кіркорова

У 2019 році з’явилася інформація, що Кіркоров зустрічається з діджеєм Катериною Гусєвою. Пара часто з’являлася разом на світських заходах, червоних доріжках, Катерина добре ладнала з дітьми артиста і в мережі можна знайти багато їхніх спільних фотографій. Катерина навіть знялася у кліпі співака "Ібіца". Але невдовзі їх перестали бачити разом.

Путініст Філіп Кіркоров разом із діджеєм Катериною Гусєвою

Взимку 2022 року Кіркоров заінтригував новим романом, він не став називати ім’я своєї пасії, лише зазначив, що вона допомогла йому зайнятися собою та переосмислити життя. У результаті путініст зробив кілька пластичних операцій і зазначив, що не думав, що після Пугачової він матиме серйозні стосунки, але помилився.

Філіп Кіркоров у 2022 розповідав про нову пасію

А в березні 2024 року Кіркорова вже запідозрили у новому романі. Співак почав з'являтися на публіці з 28-річною українкою, молодою співачкою Марго Овсянніковою. Дівчина родом із Донецької області, але давно зрадила Україну та підтримує путінську агресію.

Філіп Кіркоров часто з’являвся в компанії Марго Овсяннікова

Пара проводила разом багато часу, із Марго та дітьми Кіркоров відпочивав у Греції. Але репутація Марго не найкраща, у 2017 році вона була учасницею проєкту "Дом-2", де її звинуватили у тому, що вона заробляє на життя ескортом. Блогерка цю інформацію заперечувала, але учасники знаходили її оголені фотографії на еротичних сайтах.

У мережі також писали, що Філіп Кіркоров зблизився з Марго незадовго до скандальної "голої вечірки", але в основі їхнього тісного спілкування може бути й підписаний контракт. Ні артист, ні співачка жодних коментарів щодо своїх стосунків не давали.

"Телеграф" писав раніше, яким був у молодості путініст Кіркоров і як він став відомим. Його кар’єра швидко розвивалася з 1992 року.