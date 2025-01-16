Официально в браке Филипп Киркоров состоял только с Аллой Пугачевой

Известный исполнитель Филипп Киркоров, который поддерживает войну против Украины, но вывез своих детей из России, нечасто говорит о личной жизни. Однако артиста неоднократно видели в компании молодых девушек и приписывали ему романы с многими знаменитостями.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о романах путиниста Филиппа Киркорова. Мы узнали, с кем у него были отношения до и после Аллы Пугачевой, которая была единственной официальной женой артиста.

С кем Филиппу Киркорову приписывали романы

Российскому певцу Филиппу Киркорову в прошлом году исполнилось 57 лет, но артист часто появляется в компаниях молодых девушек. В браке он состоял всего раз, его женой была Алла Пугачева (с 1994 по 2005 год).

Филипп Киркоров был женат только на Алле Пугачевой

Но не только Примадонна оставила след в его жизни. Оказывается, Киркоров делал предложение "королеве шансона" Любови Успенской, но на тот момент она была в браке и у нее был ребенок, поэтому артисту она отказала.

Филипп Киркоров делал предложение руки и сердца Успенской

Чувства Киркорова также отвергла певица Маша Распутина, которая была яркой представительницей советской эстрады, но ее сердце принадлежало другому. Правда, Маша и Филипп смогли остаться друзьями и сотрудничать в музыкальном плане.

Филипп Киркоров и Маша Распутина

Не получились серьезные отношения у Киркорова и со звездой 90-х годов Азизой. В СМИ пишут, что певец делал артисте предложение руки и сердца, но до брака дело так и не дошло.

Филипп Киркоров встречался с певицей Азизей

Ходило немало слухов о том, что Киркоров крутил роман с певицей Анастасией Стоцкой, ведь он помог ей в развитии карьеры. Однако они эти слухи не подтвердили, Анастасия неоднократно подчеркивала, что их отношения с Филиппом носят дружеский характер.

Филиппа Киркорова подозревали в романе с Анастасией Стоцкой

В начале 2000-х годов Киркоров закрутил роман с Александрой Сивковой, которую называли "гастрольной женой" путиниста. Девушка была вокалисткой и танцовщицей и они с Филипом часто вместе гастролировали по разным городам и странам. Александра поддерживала Филиппа как партнер не только на сцене, но и в жизни, однако их отношениях долго не продлились.

Филипп Киркоров и танцовщица Александра Сивкова

Следует также отметить, что в 2011 году российский певец стал отцом двоих детей, которых родила суррогатная мать, ее имя долгое время скрывалось от общественности. Но позже стало известно, что детей Киркорову родила Наталья Ефремова. Дети музыканты Алла-Виктория и Мартин-Кристо называют ее матерью и рассказали, что она живет с ними. Известно, что Наталья действительно является их крестной матерью детей, а с Филиппом, как сообщалось ранее, состоит исключительно в дружеских отношениях.

Дети Филиппа Киркорова

В 2019 году появилась информация, что Киркоров встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, красных дорожках, Екатерина хорошо ладила с детьми артиста и в сети можно найти множество их общих фотографий. Екатерина даже снялась в клипе певца "Ибица". Но вскоре их перестали видеть вместе.

Путинист Филипп Киркоров вместе с диджеем Катериной Гусевой

Зимой 2022 года Киркоров заинтриговал новым романом, он не стал называть имя своей пассии, лишь отметил, что она помогла ему заняться собой и переосмыслить жизнь. В итоге путинист сделал несколько пластических операций и отметил, что не думал, что после Пугачевой у него будут серьезные отношения, но ошибся.

Филипп Киркоров в 2022 рассказывал о новой пассии

А в марте 2024 года Киркорова уже заподозрили в новом романе. Певец стал появляться на публике с 28-летней украинкой, молодой певицей Марго Овсянниковой. Девушка родом из Донецкой области, но давно предала Украину и поддерживает путинскую агрессию.

Филипп Киркоров часто появлялся в компании Марго Овсянниковой

Пара проводила вместе много времени, с Марго и детьми Киркоров отдыхал в Греции. Но репутация Марго не самая лучшая, в 2017 году она была участницей проекта "Дом-2", где ее обвинили в том, что она зарабатывает на жизнь эскортом. Блогерша эту информацию отрицала, но участники находили ее обнаженные снимки на эротических сайтах.

В сети также писали, что Филипп Киркоров сблизился с Марго незадолго до скандальной "голой вечеринки", но в основе их тесного общения может быть и подписанный контракт. Ни артист, ни певица никаких комментариев по поводу своих отношений не давали.

"Телеграф" писал ранее, каким был в молодости путинист Киркоров и как он стал известным. Его карьера стремительно развивалась с 1992 года.