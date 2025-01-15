Відмова від кіно, два шлюби та четверо дітей: як виглядає єдиний син Селезньової, яка зіграла Ліду в "Операції И"

Чоловік був двічі одружений та побудував успішну кар’єру

Зірка радянських комедій Наталія Селезньова, яка багатьом запам’яталася за роллю "хорошої дівчинки Ліди" у фільмі "Операція "И" та інші пригоди Шурика", була щаслива у шлюбі з актором Володимиром Андрєєвим. Від коханого чоловіка вона народила сина Єгора, який з дитинства вирішив, що не хоче йти стопами зіркових батьків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає єдиний спадкоємець радянської актриси та що про нього відомо. Ми дізналися, в якій сфері Єгору вдалося збудувати успішну кар’єру.

Як виглядає і чим займається єдиний син Наталі Селезньової

Радянська актриса, яка зіграла у фільмах "Операція И", "Іван Васильович змінює професію", "Не може бути" та інших, була одружена лише раз. Її обранцем став актор Володимир Андрєєв, з яким вони познайомилися на зйомках кінострічки "Каліф-лелека". Між ними одразу спалахнула іскра, але на момент їхнього знайомства Володимир уже був одружений.

Наталія Селезньова у ролі Ліди в "Операції И"

Заради Наталії він покинув дружину, незабаром вони одружилися, і у них народився син Єгор. Через щільний графік батьки часто залишали дитину на виховання мами Наталії, але увагою його не обділяли.

Наталія Селезньова разом із чоловіком та сином

Єгор у школі навчався на відмінно і з дитинства зрозумів, що не хоче йти стопами батьків. У шість років йому запропонували знятися в комедії "Не може бути!" з мамою, але Єгор навідріз відмовився.

Наталія Селезньова у фільмі "Іван Васильович змінює професію"

Хлопчик закінчив школу із золотою медаллю і став студентом МДІМВ. У 1992 році Єгор закінчив університет з відзнакою і почав активно розвивати кар’єру дипломата. До 2005 року син Селезньової працював на різних посадах у МЗС Росії, близько 10 років – у дипломатичних та консульських представництвах у Німеччині.

Як виглядає син радянської актриси Наталії Селезньової

Потім Єгор повернувся в Росію, перейшов на роботу в Управління міжнародних зв’язків апарату Ради Федерації Відомо, що останні роки він працює в МДІМВ на посаді начальника міжнародного управління. Син актрорки є кандидатом історичних наук, він в ідеалі володіє англійською та німецькою мовами.

Що відомо про особисте життя сина радянської акторки Наталії Селезньової

Єгор Андрєєв був одружений двічі. Вперше він пішов під вінець, коли жив у Берліні, а 1995 року у нього народився первісток Олексій. Але через 10 років пара розлучилася, Єгор повернувся до Москви, а мати та син залишилися жити в Санкт-Петербурзі, але Єгор продовжує спілкуватися з ним, як і бабуся Наталія Селезньова.

Наталія Селезньова разом із чоловіком та старшим онуком

Син Єгор разом із першою дружиною та сином

Від другого шлюбу у Єгора народилося троє дітей: Єлизавета, Микола та Володимир. Старший син Олексій, до речі, став музикантом.

Єгор Андрєєв став дипломатом

У 2020 році актор Володимир Андрєєв помер. Для зірки "Операції И" це була важка втрата, оскільки вони прожили щасливо разом 50 років. Але Єгор та його діти часто відвідують радянську актрису.

Наталія Селезньова прожила з чоловіком 50 років

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка "Штірліца" Тихонова. Анна заради батька стала актрисою.