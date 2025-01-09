Заради батька стала акторкою, але проти його "воскресіння": як виглядає єдина дочка "Штірліца" Тихонова

Дочка з’явилася у Тихонова, коли йому було трохи більше сорока років

У знаменитого Штірліца з легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" В’ячеслава Тихонова, якого поховали в борг, було двоє дітей. Але в живих залишилася тільки дочка Анна, яка пішла стопами батька, проте не стала знаменитою акторкою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля Анни Тихонової та як вона зараз виглядає. Ми дізналися про деякі факти її життя.

Що відомо про особисте життя В’ячеслава Тихонова

Знаменитий радянський актор В’ячеслав Тихонов, який знявся у таких фільмах, як "Війна та мир", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Втомлені сонцем", був секс-символом СРСР. Але у шлюбі він був двічі.

В’ячеслав Тихонов у ролі Штірліца

Першою його дружиною була акторка Нонна Мордюкова, яка подарувала йому сина Володимира. Юнак вирішив піти стопами батьків, здобув профільну освіту та був актором студії "Мосфільм". Але в 40 років він помер від серцевої недостатності, яка була спричинена алкогольною та наркотичною залежностями. У нього залишилося двоє синів.

Син В’ячеслава Тихонова, який помер у 40 років

У 1967 році "Штірліц" одружився вдруге з перекладачкою Тамарою, з якою познайомився на озвучуванні фільму "Чоловік і жінка". Вона народила йому дочку Анну. Дівчинка з’явилася на світ, коли Тихонову було 40 років і стала для нього справжньою втіхою в житті.

В’ячеслав Тихонов зі своєю дружиною Тамарою

Як виглядає Анна Тихонова та чим займається

З самого дитинства Анна була справжньою "татовою донькою", Тихонов її ніколи не лаяв і не карав, а намагався всіляко підтримувати. Анна закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови та стала студенткою ВДІКу.

В’ячеслав був проти того, щоб спадкоємиця пішла його стопами, та й Анна не горіла бажанням стати акторкою. Але дівчина пішла на такий крок, щоби проводити з батьком більше часу. Тихонов не став суперечити, він часто приходив на її репетиції, допомагав освоїти акторську професію і вони разом відвідували творчі вечори.

В’ячеслав Тихонов допомагав дочці Анні стати акторкою

Фільмографія Анни налічує всього 14 кінострічок, серед яких: "Закоханий манекен", "Привиди зеленої кімнати", "Політ нічного метелика". Досягти великих успіхів у кінематографі вона не змогла, а потім різко вирішила завершити кар’єру. Це сталося після того, як на одному із заходів вона почула, як колеги Тихонова його критикують. Того вечора вона підійшла до батька, взяла його за руку і вони покинули зал.

Анна знялася у 14 фільмах, але не стала успішною

Щодо особистого життя, то Анна Тихонова вийшла заміж ще 1962 року за Миколу Вороновського. Але закоханим довелося розлучитися на 12 років. Миколу покликали працювати до Канади, а Анна відмовилася їхати з ним, але пообіцяла, що дочекається його вдома. Свою обіцянку вона дотримала.

Анна Тихонова разом із дітьми

Коли Микола повернувся, то повінчався з Анною, у них народилося двоє синів-близнюків, одного з яких назвали В’ячеславом на честь дідуся, а другого — Георгій.

Зараз Анна із сім’єю продовжує жити в Російській Федерації. Після завершення кар’єри в кіно вона почала керувати кіностудією, створеною Тихоновим, а також зайнялася продюсерською діяльністю. Дочка "Штірліца" доклала руку до створення ряду успішних фільмів.

Анна Тихонова завершила кар’єру акторки

В останні роки життя В’ячеслав жив сам на дачі, далеко від міської суєти, але Анна часто приїжджала до нього з онуками та привозила продукти. Коли батька не стало, дочка зняла про його життя документальну кінострічку. Також Анна відкрила музей, у якій зібрала значні для Тихонова предмети, листи та документи.

Дочка Тихонова зняла про батька документальний фільм

А наприкінці 2024 року дочка "Штірліца" прокоментувала чутки про те, що В’ячеслава Тихонова збираються "воскресити" за допомогою II для нового серіалу про легендарного розвідника. Анна зазначила, що щодо такої ідеї з нею ніхто не зв'язувався, але відтворення образу Штірліца викликає у неї побоювання.

Як зараз виглядає дочка В’ячеслава Тихонова

Спадкоємиця Тихонова наголосила, що не може реагувати на таку ідею позитивно. З її слів, світ "дійде до ручки", якщо продовжить перезнімати радянську класику.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка Папанова з "Діамантової руки". Олена пішла стопами свого зіркового батька.