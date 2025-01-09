Донька вирішила стати сином: як виглядає небінарна дитина актора Єфремова, який сидить у в’язниці

Поки актор сидить у в’язниці, його дочка шукає себе та змінює зовнішність

Михайло Єфремов — відомий радянський та російський актор, який зараз сидить у в’язниці за п’яну ДТП із летальним кінцем. У артиста 6 дітей від 5 різних шлюбів, проте одна з дочок особливо відрізняється – вона вирішила стати чоловіком.

"Телеграф" розповість, що відомо про дочку Єфремова Анну-Марію, яка тепер називає себе Сергієм і має ще й творчий псевдонім.

Небінарна дочка Єфремова — що про неї відомо

Дочка Анна-Марія народилася у шлюбі Михайла Єфремова та актриси Ксенії Качаліної. Після розлучення з актором жінка почала спиватися, тож дитинство у їхньої доньки було важким. Можливо, саме це вплинуло на формування особистості Анни-Марії.

Наразі дівчині 24 роки і вона називає себе небінарною особистістю, при цьому просить називати її Сергієм. Також вона має творчий псевдонім Аем Тіллмарі.

"Я не відношу себе ні до чоловічої статі, ні до жіночої", — пояснює Анна-Марія.

Вона зазначила, що може говорити про свої дії як з боку маскулінної ролі, так і фемінної. Слово "маскулінний" тут пояснює, що Анна-Марія (або Сергій Єфремов) трохи більше схиляється до чоловічої статі. При цьому вона готується до гормональної терапії, але поки що не планує хірургічного втручання щодо зміни статі.

Крім того, Анна-Марія пояснювала, що вона (він) є поліаморним пансексуалом. Це означає, що вона приймає для себе відносини одночасно з кількома людьми незалежно від їхньої статі та гендера. До речі, у російських медіа була інформація про те, що Анна-Марія будує стосунки з дівчиною, мріє створити з нею сім'ю і взяти прийомну дитину. Але для цього планує виїхати з Росії до Англії.

За словами Анни-Марії, її батько Михайло Єфремов нейтрально ставиться до її небінарності та експериментів із зовнішністю. Принаймні він не влаштовував їй скандалів на цю тему.

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