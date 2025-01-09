Дочь решила стать сыном: как выглядит небинарный ребенок актера Ефремова, который сидит в тюрьме

Пока актер сидит в тюрьме, его дочь ищет себя и меняет внешность

Михаил Ефремов — известный советский и российский актер, который сейчас сидит в тюрьме за пьяное ДТП с летальным исходом. У артиста 6 детей от 5 разных браков, однако одна из дочерей особенно отличается — она решила стать мужчиной.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери Ефремова Анне-Марии, которая теперь называет себя Сергеем и имеет еще и творческий псевдоним.

Небинарная дочь Ефремова — что о ней известно

Дочь Анна-Мария родилась в браке Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной. После развода с актером женщина начала спиваться, так что детство у их дочери было тяжелым. Возможно именно это повлияло на формирование личности Анны-Марии.

Сейчас девушке 24 года и она называет себя небинарной личностью, при этом просит называть ее Сергеем. Также у нее есть творческий псевдоним Аэм Тиллмари.

"Я не отношу себя ни к мужскому полу, ни к женскому", — объясняет Анна-Мария.

Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной. Слово "маскулинный" здесь объясняет, что Анна-Мария (или же Сергей Ефремов) немного больше склоняется к мужскому полу. При этом она готовится к гормональной терапии, но пока не планирует хирургического вмешательства по смене пола.

Кроме того, Анна-Мария объясняла, что она (он) полиаморный пансексуал. Это значит, что она приемлет для себя отношения одновременно с несколькими людьми вне зависимости от их пола и гендера. К слову, в российских медиа была информация о том, что Анна Мария строит отношения с девушкой, мечтает создать с ней семь и взять приемного ребенка. Но для для этого планирует уехать из России в Англию.

По словам Анны-Марии, ее отец Михаил Ефремов нейтрально относится к ее небинарности и экспериментам с внешностью. По крайней мере, он не устраивал ей скандалов на эту тему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась предательница Анна Асти после пластики и "уколов красоты". Накачала жир в бедра и сделала грудь.