Отказ от кино, два брака и четверо детей: как выглядит единственный сын Селезневой, сыгравшей Лиду в "Операции Ы"

Мужчина был дважды женат и построил успешную карьеру

Звезда советский комедий Наталья Селезнева, которая многим запомнилась по роли "хорошей девочки Лиды" в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика", была счастлива в браке с актером Владимиром Андреевым. От любимого мужчины она родила сына Егора, который с детства решил, что не хочет идти по стопам звездных родителей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит единственный наследник советской актрисы и что о нем известно. Мы узнали, в какой сфере Егору удалось построить успешную карьеру.

Как выглядит и чем занимается единственный сын Натальи Селезневой

Советская актриса, которая сыграла в фильмах "Операция Ы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть"и других, была замужем всего раз. Ее избранником стал актер Владимир Андреев, с которым они познакомились на съемках киноленты "Калиф-аист". Между ними сразу вспыхнула искра, но на момент их знакомства Владимир уже был женат.

Наталья Селезнева в роли Лиды в "Операции Ы"

Ради Натальи он бросил жену, вскоре они поженились и у них родился сын Егор. Из-за плотного графика, родители часто оставляли ребенка на воспитание мамы Натальи, но вниманием его не обделяли.

Наталья Селезнева вместе с мужем и сыном

Егор в школе учился на отлично и с детства понял, что не хочет идти по стопам родителей. В шесть лет ему предложили сняться в комедии "Не может быть!" с мамой, но Егор наотрез отказался.

Наталья Селезнева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Мальчик окончил школу с золотой медалью и стал студентом МГИМО. В 1992 году Егор окончил университет с отличием и начал активно развивать карьеру дипломата. До 2005 года сын Селезневой работал на разных должностях в МИД России, около 10 лет — в дипломатических и консульских представительствах в Германии.

Как выглядит сын советской актрисы Натальи Селезневой

Потом Егор вернулся в Россию, перешел на работу в Управление международных связей аппарата Совета Федерации. Известно, что последние годы он работает в МГИМО на должности начальника международного управления. Сын актрисы является кандидатом исторических наук, он в идеале владеет английским и немецким языками.

Что известно о личной жизни сына советской актрисы Натальи Селезневой

Егор Андреев был женат дважды. Впервые он пошел под венец, когда жил в Берлине, а в 1995 году у него родился первенец Алексей. Но спустя 10 лет пара рассталась, Егор вернулся в Москву, а мать и сын остались жить в Санкт-Петербурге, но Егор продолжает с ним общаться, как и бабушка Наталья Селезнева.

Наталья Селезнева вместе с мужем и старшим внуком

Сын Егор вместе с первой женой и сыном

От второго брака у Егора родилось трое детей: Елизавета, Николай и Владимир. Старший сын Алексей, к слову, стал музыкантом.

Егор Андреев стал дипломатом

В 2020 году актер Владимир Андреев скончался. Для звезды "Операции Ы" это была тяжелая утрата, поскольку они прожили счастливо вместе 50 лет. Но Егор и его дети часто навещают советскую актрису.

Наталья Селезнева прожила с мужем 50 лет

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