Серед них Повалій та Катя Лель? З ким зрадник Кобзон міг крутити романи і що пишуть про його позашлюбних дітей

Зрадник Йосип Кобзон був одружений тричі

Особисте життя співака-путініста Йосипа Кобзона, якого поховали на Востряківському цвинтарі в Москві, було досить бурхливим. Офіційно артист був одружений тричі, але йому приписували романи з багатьма знаменитостями, а також ходять чутки, що він має кілька позашлюбних дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя зрадника Йосипа Кобзона і що пишуть про його дітей. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Що відомо про особисте життя Йосипа Кобзона

Відомий співак Йосип Кобзон, який пішов із життя у 2018 році та запам’ятався українофобськими висловлюваннями, був досить харизматичним, тому йому вдавалося підкорювати жіночі серця. Він був тричі у шлюбі, але дітей йому подарувала лише вдова Нінель Дризіна.

Йосип Кобзон разом із дружиною Нінель Дрізіною

Вперше Кобзон одружився у 1960-х, його обраницею стала співачка Вероніка Круглова. У шлюбі вони прожили два роки, потім дівчина емігрувала до США.

Перша дружина Йосипа Кобзона

Другою дружиною Кобзона стала народна артистка СРСР Людмила Гурченко. Шлюб у них вийшов складний та бездітний. Через три роки вони розлучилися.

Йосип Кобзон та Людмила Гурченко

А в 1971 році зрадник зустрів молоду Нінель (Неллі) Дризіну й одружився після тривалих залицянь. У 1974 році вона народила сина Андрія, а через два роки — дочку Наталю.

Йосип Кобзон із дружиною Неллі та двома дітьми

Однак у ЗМІ ходило безліч чуток про романи Кобзона та його позашлюбних дітей. Писали про те, що артист перебував у стосунках із колишньою балериною Галиною Гурєєвою, яка народила йому дочку Вікторію. За її словами, спочатку Кобзон зрадів новині про вагітність жінки, а потім відмахнувся і не визнав її.

Також ходили чутки, що дитину Кобзону народила і зрадниця Таїсія Повалій. У 1983 році вона стала мамою сина Дениса. Кажуть, що Кобзон свого часу допоміг Повалій досяг успіху на українській естраді й облаштував у Москві після її переїзду до Росії.

Таїсія Повалій разом із сином Дмитром

Крім того, роман з українофобом приписували й співачці Каті Лель. У 2009 році вона народила дочку Емілію, яка, як стверджують журналісти, не має жодної схожості з колишнім чоловіком артистки Ігорем Кузнєцовим, натомість є риси обличчя Кобзона.

Кобзону приписували роман із Катею Лель

Однак у 2021 році вдова Кобзона Нінель Дризіна розповіла, у них з артистом є названий син, про існування якого знали лише близькі люди. Чоловік живе у Вірменії та іноді приїжджає до Росії. Невідомо ні як його звуть, ні те, як подружжю так довго вдавалося приховувати спадкоємця.

Названий син Кобзона та Неллі

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя путініста Михалкова. Актор йшов від дружини до молодих коханок.