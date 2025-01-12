Роскошный памятник с конем, но запустевший участок: как выглядит могила казака Мелихова из "Тихого Дона"

Актера Петра Глебова не стало 24 года назад

Актер театра и кино Петр Глебов наиболее известный своей ролью в трехсерийном фильме "Тихий Дон" (1957), где он сыграл главную роль — казака Григория Мелехова. Картина была лидером проката 1958 года в СССР, собрав 47 миллионов зрителей, а сам Глебов получил всенародное признание.

Родился актер в 1915 году в Москве. С 1940 года Глебов начал сниматься в кино. Первую значимую роль сыграл в короткометражном антиалкогольном фильме-плакате "Я ничего не помню" (1954). В фильмографии актера значатся десятки военных фильмов с пропагандистским "душком".

Петр Глебов скончался от тромба 17 апреля 2000 года в возрасте 85 лет в Москве, всего через три дня после своего юбилея. Погребен на Ваганьковском кладбище (участок № 24), где также покоится донецкий рэпер Михей, советский актер Георгий Вицин и даже коллаборант Илья Кива.

В 2009 году умерла вдова Глебова — Марина. Супруги прожили вместе 52 года.

Петр Глебов покоится вместе с женой Мариной

Петр Глебов с супругой и дочерьми

Как сейчас выглядит могила Петра Глебова

На фоне величественного памятника, изображающего молодого актера с конем (персонажа Глебова из "Тихого Дона"), и необычной скамейки, неубранные листья и разросшиеся кусты неизвестных растений выглядят довольно уныло. Живых цветов на могиле, кажется, не было уже давно.

Как сейчас выглядит могила Петра Глебова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Штирлица из "17 мгновений весны" Вячеслава Тихонова. Памятник актеру обошелся почти в 5 миллионов рублей (сейчас это 1,5 млн грн).