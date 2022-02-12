Укр

Звезда "Тихого Дона" ушла из жизни в возрасте 88 лет

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зинаида Кириенко умерла 12 февраля Новость обновлена 12 февраля 2022, 09:33
Зинаида Кириенко умерла 12 февраля

Ранее актриса была госпитализирована с COVID-19

В эту субботу, 12 февраля, ушла из жизни российская актриса Зинаида Кириенко. Женщина умерла на 89 году жизни.

Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", — сказал представитель. Время и место прощания пока не известны.

Что известно о Зинаиде Кириенко

Будущая актриса родилась 9 июля 1933 года в Махачкале, столица Республики Дагестан. После войны с родителями перебралась в Ставропольский край, станицу Новопавловскую. Окончила Московский железнодорожный техникум, а затем — Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства. В 1958 году окончила ВГИК. Работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го года — в Театре-студии киноактера, где и проработала больше тридцати лет.

Зинаида Кириенко в молодости
Зинаида Кириенко в молодости

С 1943 по 2004 гг. Зинаида Кириенко была замужем за экономистом Валерием Тарасевским. У актрисы остались два сына и правнук.

Известна по ролям в фильмах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Тихий Дон" (1957-1958), где Кириенко исполнила роль Натальи Мелеховой, "Любовь земная" (1974).

Зинаида Кириенко в молодости в фильме "Тихий Дон"
Зинаида Кириенко в молодости в фильме "Тихий Дон"
Зинаида Кириенко в фильме "Судьба человека"
Зинаида Кириенко в фильме "Судьба человека"

Причина смерти Зинаиды Кириенко

10 февраля 2022 года актриса попала в больницу с положительным тестом на коронавирус. Перенесла инсульт, также был обнаружен рак поджелудочной железы. Скончалась 12 февраля 2022 года. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти 40-летней российской актрисы Евгении Брик. Продолжительное время звезда "Стиляг" боролась с онкологией.

Теги:
#Фильмы #Смерти #Коронавирус #Зинаида Кириенко #Тихий Дон #Альманах 2022
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