Укр

Стало известно, от чего умерла 40-летняя актриса Евгения Брик

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Евгении Брик не стало в четверг, 10 февраля Новость обновлена 11 февраля 2022, 12:34
Евгении Брик не стало в четверг, 10 февраля

Актриса Юлия Ауг назвала причину смерти своей коллеги

В четверг, 10 февраля, ушла из жизни известная российская актриса Евгения Брик. Изначально причину смерти 40-летней звезды "Стиляг" никто не называл, однако позже ее агент сообщила, что умерла Брик не от коронавирусной инфекции.

Настоящую причину смерти артистки назвала коллега актрисы Юлия Ауг. Об этом сообщает ria.ru.

По словам Ауг, продолжительное время Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знали только самые близкие люди Евгении.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком…", — поделилась с порталом Юлия Ауг.

Источник портала news.ru рассказал, что Брик проходила лечение в Лос-Анджелесе. Там же актриса и умерла.

Муж Брик, режиссер Валерий Тодоровский сейчас не выходит на связь. Напомним, что у актрисы осталась единственная дочь Зоя. Девочке сейчас 12 лет.

Теги:
#Заболевания #Онкология
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