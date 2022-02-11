Осталась маленькая дочь: что известно о семье скоропостижно скончавшейся звезды "Елок"
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Актриса Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским
В пятницу, 11 февраля, стало известно о смерти известной российской актрисы Евгении Брик.
Звезды не стало в возрасте 40 лет. Известно лишь то, что Брик была больна. Свое заболевание актриса скрывала.
Что известно о Евгении Брик
Евгения Брик (при рождении Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в качестве сценического псевдонима в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик.
Будущая звезда окончила музыкальную школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано. С пяти лет Брик работала манекенщицей в Общесоюзном Доме моды одежды на Кузнецком мосту. В 2004 году окончила Российскую Академию театральных искусств (ГИТИС). Успела поработать на радио ведущей, однако из-за беременности пришлось бросить эту деятельность.
Личная жизнь Евгении Брик
В 2002 году Евгения познакомилась с режиссером Валерием Тодоровским, а в 2006 году вышла за него замуж. Тодоровский родился в Одессе в семье известного украинского и российского кинооператора, режиссера и композитора Петра Тодоровского. В 1984 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.
Валерий Тодоровский известный как режиссер фильмов "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Стиляги" (2008), "Оттепель" (2013), и сценарист фильма "Географ пропил глобус" (2013) с Константином Хабенским в главной роли.
В 2018 году Валерий Тодоровский поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
С 2008 года Брик и Тодоровский постоянно проживали в США. В Россию супруги приезжали только по работе. В сентябре 2009 года актриса родила дочь Зою. Девочка осталась без мамы в 12 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 января не стало французского актера Гаспара Ульеля ("Ганнибал", "Сен-Лоран"). Мужчине было всего 37 лет.
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