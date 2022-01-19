Звезда "Ганнибала" и “Сен-Лоран” Гаспар Ульель умер из-за падения во время катания на лыжах

Актер скончался после полученной травмы на горнолыжном курорте Ла-Розьер.

В среду, 19 января, стало известно о кончине известного молодого французского актера, звезды фильмов "Ганнибал" и "Сен-Лоран", 37-летнего Гаспара Ульеля. Мужчина получил травму головы не совместимую с жизнью во время катания на лыжах.

Об этом сообщает bfmtv.

37-летний актер находился на отдыхе на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Во вторник, 18 января, мужчина попал в серьезную аварию на лыжах, столкнувшись с другим лыжником на перекрестке двух съездов со склонов. В результате падения Ульель получил серьезную травму головы. Отметим, что второй лыжник не пострадал.

Артиста экстренно госпитализировали с помощью вертолета и доставили в Университетскую больницу Гренобля, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Отметим, что до приезда скорой Ульель более часа был без сознания.

Сейчас правоохранительные органы Альбервиля начали расследование для установления точных обстоятельств аварии.

Кто такой Гаспар Ульель?

Гаспар Ульель — 37-летний знаменитый французский актер и модель. Мировую славу артист получил после роли в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка", а "закрепил результат" после роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". В 2005 году Гаспар получил престижную премию "Сезар" как многообещающий актер.

Гаспар Ульель в роли молодого Каннибала

Также Ульель сыграл в таких фильмах, как: "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света", "Париж, я люблю тебя". В 2022-м году должен выйти супергеройский сериал от студии Marvel "Лунный рыцарь", в котором также снялся Гаспар. Однако в какой роли пока неизвестно.

За свою недолгую жизнь Ульель успел закрутить роман с французской актрисой Сесиль Кассель, и имел отношения с дочерью принцессы Монако Каролины — Шарлоттой Казираги, а также встречался с Джордан Крантелль. Однако сердце актера навсегда забрала французская модель и певица Гаэлли Пьетри, с которой Ульель прожил восемь лет. У пары остался пятилетний сын.

Гаспар Ульель и его супруга Гаэлли Пьетри

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