Зірка "Ганнібала" та "Сен-Лоран" Гаспар Ульєль помер через падіння під час катання на лижах

Актор помер після травми на гірськолижному курорті Ла-Роз’єр.

У середу, 19 січня, стало відомо про смерть відомого молодого французького актора, зірки фільмів "Ганнібал" та "Сен-Лоран", 37-річного Гаспара Ульєля. Чоловік отримав травму голови не сумісну з життям під час катання на лижах.

Про це повідомляє bfmtv.

37-річний актор перебував на відпочинку на гірськолижному курорті Ла-Роз’єр у Савої на півдні Франції. У вівторок, 18 січня, чоловік потрапив у серйозну аварію на лижах, зіштовхнувшись із іншим лижником на перехресті двох з’їздів зі схилів. Внаслідок падіння Ульєль отримав серйозну травму голови. Зазначимо, що другий лижник не постраждав.

Артиста екстрено госпіталізували за допомогою вертольота та доставили до Університетської лікарні Гренобля, де лікарі до останнього виборювали його життя. Зазначимо, що до приїзду швидкої Ульєль понад годину був непритомний.

Наразі правоохоронні органи Альбервіля розпочали розслідування для встановлення точних обставин аварії.

Хто такий Гаспар Ульєль?

Гаспар Ульєль — 37-річний знаменитий французький актор та модель. Світову славу артист отримав після участі у детективній драмі Жан-П’єра Жені "Довгі заручини", а "закріпив результат" після ролі молодого Ганнібала Лектера у картині Пітера Уеббера "Ганнібал: Сходження". 2005 року Гаспар отримав престижну премію "Сезар" як перспективний актор.

Гаспар Ульєль у ролі молодого Канібала

Також Ульєль зіграв у таких фільмах, як: "Сен-Лоран. Стиль — це я", "Це всього лише кінець світу", "Париж, я люблю тебе". 2022-го року має вийти супергеройський серіал від студії Marvel "Місячний лицар", в якому також знявся Гаспар. Однак у якій ролі наразі невідомо.

За своє недовге життя Ульєль встиг закрутити роман із французькою актрисою Сесіль Кассель, і мав стосунки з дочкою принцеси Монако Кароліни — Шарлоттою Казірагі, а також зустрічався з Джордан Крантелль. Проте серце актора назавжди забрала французька модель та співачка Гаеллі П’єтрі, з якою Ульєль прожив вісім років. У пари залишився п’ятирічний син.

Гаспар Ульєль та його дружина Гаеллі П’єтрі

Раніше "Телеграф" писав про те, чиє життя забрав 2021 рік. Всі ці актори, співаки та політики померли від тяжких хвороб, похилого віку, а хтось помер раптово та у молоді роки.