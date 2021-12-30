Поляков, Чапкіс і принц Філіп: хто зі знаменитих людей помер у 2021 році

Не стало багатьох талановитих і видатних людей

В 2021 році нам довелося попрощатися з багатьма відомими людьми. Чиєсь життя забрали важка хвороба або похилий вік, а хтось помер раптово і в молоді роки. "Телеграф" згадує, хто із зірок і політиків помер у 2021-му.

Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков

20 січня не стало українського модельєра Сергія Єрмакова. Йому було 48 років. Будучи єдиним у світі незрячим дизайнером українець досяг великого успіху у сфері моди. У нарядах зіркового кутюр’є хизувалися Світлана Лобода, Маша Єфросиніна, Даша Астаф’єва, Камалія, Надія Мейхер.

Ларрі Кінг

Ларрі Кінг

23 січня в 87-річному віці помер популярний американський тележурналіст, ведучий власного ток-шоу Ларрі Кінг. Напередодні його госпіталізували з коронавірусом.

Сіселі Тайсон

Сіселі Тайсон

28 січня у віці 97 років померла перша афроамериканська актриса, яка отримала статуетку "Оскар" за визначні заслуги в кінематографі — Сіселі Тайсон. Вона знялася більш ніж у 150 фільмах і серіалах.

Андрій Мягков

Андрій Мягков

18 лютого пішов із життя 82-річний актор театру та кіно, зірка фільмів "Іронія долі" й"Службовий роман" Андрій Мягков. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Принц Філіп, герцог Единбурзький

Принц Філіп

9 квітня помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп. До сотого ювілею чоловік не дожив кілька місяців. Особистий лікар принца підтвердив, що причиною смерті є старість.

Олімпія Дукасіс

Олімпія Дукасіс

1 травня у віці 89 років померла американська актриса театру та кіно Олімпія Дукакіс. На її рахунку премія "Оскар" та "Золотий глобус" за роль у фільмі "Влада місяця".

Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс

13 червня перестало битися серце відомого танцюриста та хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса. 91-річний чоловік до останніх своїх днів танцював і навіть був суддею проекту "Танці із зірками". Останнім часом він багато хворів, у тому числі інфікувався коронавірусом.

Володимир Меньшов

Володимир Меньшов

5 липня помер 81-річний відомий російський режисер та актор Володимир Меньшов. У момент смерті він лежав у лікарні, де лікувався від ковіду. Зіркові роботи режисера — "Москва сльозам не вірить", "Кохання та голуби" і "Шірлі-мирлі".

Костянтин Павлов

Костянтин Павлов

15 серпня був знайдений застреленим мер Кривого Рогу, член партії "Опозиційна платформа — За життя" Костянтин Павлов. Основна версія його загибелі — самогубство, але слідство також не виключає можливості доведення до суїциду. Після смерті Павлова раптово померли його двоє братів.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

6 вересня знаменитий французький актор, зірка фільмів "Професіонал", "Стукач", "На останньому подиху", "Людина та її собака" Жан-Поль Бельмондо помер на 89 році життя. У 2001 році чоловік переніс інсульт, але знайшов у собі сили повернутися на екран. Остання роль символу французької "нової хвилі" 60-х років датована 2015 роком.

Антон Поляков

Антон Поляков

8 жовтня раптово помер 33-річний народний депутат, ексчлен фракції "Слуга народу" Антон Поляков: йому стало погано в таксі, медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть. Резонансна смерть чоловіка, яка обросла подробицями та ймовірно причетними до загибелі нардепа іменами, все ще розслідується правоохоронцями. У роботі у слідства зараз дві версії: самостійне чи примусове попадання наркотичної речовини в організм.

Любомира Мандзій

Любомира Мандзій

27 листопада померла виконувачка у 2020 році обов’язки міністра освіти України Любомира Мандзій. На час смерті їй було 48 років. Мандзій не змогла подолати онкологічні захворювання.

Олександр Градський

Олександр Градський

28 листопада помер російський музикант і композитор Олександр Градський на 73 році життя. Чоловік хворів і мав серйозні проблеми із тиском. Найбільшу популярність йому принесло виконання пісні "Як молоді ми були".

Ігор Гамула

Ігор Гамула

8 грудня на 62-му році життя помер відомий український футболіст і тренер Ігор Гамула. Серед клубів, у команді яких працював чоловік, луганська "Зоря", "Ростсільмаш" та СКА з Ростова-на-Дону, херсонська "Таврія", новоросійський "Чорноморець", ужгородське "Закарпаття". Останні роки виступав експертом на спортивному росТБ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до мережі потрапило відео з оголеним спортсменом, який біжить на трасі під Маріуполем. У момент "голої пробіжки" поліцейський патруль бачив чоловіка, та копи не змогли його зупинити та пошуткували. Наступного ранку цей спортсмен був знайдений мертвим.