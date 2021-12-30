Рус

Поляков, Чапкіс і принц Філіп: хто зі знаменитих людей помер у 2021 році

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
За минулий рік померло чимало артистів і політиків
За минулий рік померло чимало артистів і політиків

Не стало багатьох талановитих і видатних людей

В 2021 році нам довелося попрощатися з багатьма відомими людьми. Чиєсь життя забрали важка хвороба або похилий вік, а хтось помер раптово і в молоді роки. "Телеграф" згадує, хто із зірок і політиків помер у 2021-му.

Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков
Сергій Єрмаков

20 січня не стало українського модельєра Сергія Єрмакова. Йому було 48 років. Будучи єдиним у світі незрячим дизайнером українець досяг великого успіху у сфері моди. У нарядах зіркового кутюр’є хизувалися Світлана Лобода, Маша Єфросиніна, Даша Астаф’єва, Камалія, Надія Мейхер.

Ларрі Кінг

Ларрі Кінг
Ларрі Кінг

23 січня в 87-річному віці помер популярний американський тележурналіст, ведучий власного ток-шоу Ларрі Кінг. Напередодні його госпіталізували з коронавірусом.

Сіселі Тайсон

Сіселі Тайсон
Сіселі Тайсон

28 січня у віці 97 років померла перша афроамериканська актриса, яка отримала статуетку "Оскар" за визначні заслуги в кінематографі — Сіселі Тайсон. Вона знялася більш ніж у 150 фільмах і серіалах.

Андрій Мягков

Андрій Мягков
Андрій Мягков

18 лютого пішов із життя 82-річний актор театру та кіно, зірка фільмів "Іронія долі" й"Службовий роман" Андрій Мягков. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Принц Філіп, герцог Единбурзький

Принц Філіп
Принц Філіп

9 квітня помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп. До сотого ювілею чоловік не дожив кілька місяців. Особистий лікар принца підтвердив, що причиною смерті є старість.

Олімпія Дукасіс

Олімпія Дукасіс
Олімпія Дукасіс

1 травня у віці 89 років померла американська актриса театру та кіно Олімпія Дукакіс. На її рахунку премія "Оскар" та "Золотий глобус" за роль у фільмі "Влада місяця".

Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс

13 червня перестало битися серце відомого танцюриста та хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса. 91-річний чоловік до останніх своїх днів танцював і навіть був суддею проекту "Танці із зірками". Останнім часом він багато хворів, у тому числі інфікувався коронавірусом.

Володимир Меньшов

Володимир Меньшов
Володимир Меньшов

5 липня помер 81-річний відомий російський режисер та актор Володимир Меньшов. У момент смерті він лежав у лікарні, де лікувався від ковіду. Зіркові роботи режисера — "Москва сльозам не вірить", "Кохання та голуби" і "Шірлі-мирлі".

Костянтин Павлов

Костянтин Павлов
Костянтин Павлов

15 серпня був знайдений застреленим мер Кривого Рогу, член партії "Опозиційна платформа — За життя" Костянтин Павлов. Основна версія його загибелі — самогубство, але слідство також не виключає можливості доведення до суїциду. Після смерті Павлова раптово померли його двоє братів.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

6 вересня знаменитий французький актор, зірка фільмів "Професіонал", "Стукач", "На останньому подиху", "Людина та її собака" Жан-Поль Бельмондо помер на 89 році життя. У 2001 році чоловік переніс інсульт, але знайшов у собі сили повернутися на екран. Остання роль символу французької "нової хвилі" 60-х років датована 2015 роком.

Антон Поляков

Антон Поляков
Антон Поляков

8 жовтня раптово помер 33-річний народний депутат, ексчлен фракції "Слуга народу" Антон Поляков: йому стало погано в таксі, медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть. Резонансна смерть чоловіка, яка обросла подробицями та ймовірно причетними до загибелі нардепа іменами, все ще розслідується правоохоронцями. У роботі у слідства зараз дві версії: самостійне чи примусове попадання наркотичної речовини в організм.

Любомира Мандзій

Любомира Мандзій
Любомира Мандзій

27 листопада померла виконувачка у 2020 році обов’язки міністра освіти України Любомира Мандзій. На час смерті їй було 48 років. Мандзій не змогла подолати онкологічні захворювання.

Олександр Градський

Олександр Градський
Олександр Градський

28 листопада помер російський музикант і композитор Олександр Градський на 73 році життя. Чоловік хворів і мав серйозні проблеми із тиском. Найбільшу популярність йому принесло виконання пісні "Як молоді ми були".

Ігор Гамула

Ігор Гамула
Ігор Гамула

8 грудня на 62-му році життя помер відомий український футболіст і тренер Ігор Гамула. Серед клубів, у команді яких працював чоловік, луганська "Зоря", "Ростсільмаш" та СКА з Ростова-на-Дону, херсонська "Таврія", новоросійський "Чорноморець", ужгородське "Закарпаття". Останні роки виступав експертом на спортивному росТБ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до мережі потрапило відео з оголеним спортсменом, який біжить на трасі під Маріуполем. У момент "голої пробіжки" поліцейський патруль бачив чоловіка, та копи не змогли його зупинити та пошуткували. Наступного ранку цей спортсмен був знайдений мертвим.

Теги:
#Зірки #Смерть #Принц Філіп #Григорій Чапкіс #Антон Поляков
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
Політика
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Категорія
За минулий рік померло чимало артистів і політиків
Поляков, Чапкіс і принц Філіп: хто зі знаменитих людей помер у 2021 році
Дата публікації
Категорія
Загроза нападу є постійною протягом семи років, каже Данилов
Названо регіони, де російські війська можуть піти в наступ проти України
Дата публікації
Категорія
Церковний календар на січень 2022
Які великі церковні свята будуть у січні 2022: календар
Дата публікації
Категорія
Переговори заплановані на пізній вечір 30 грудня за московським часом
Байден зателефонує Путіну перед Новим роком: коли саме і про що говоритимуть