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Поляков, Чапкис и принц Филипп: кто из знаменитых людей умер в 2021 году

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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За прошедший год скончалось немало артистов и политиков
За прошедший год скончалось немало артистов и политиков

Не стало многих талантливых и выдающихся людей

В 2021 году нам пришлось попрощаться со многими известными людьми. Чью-то жизнь унесли тяжелая болезнь или преклонный возраст, а кто-то скончался внезапно и в молодые годы. "Телеграф" вспоминает, кто из звезд и политиков умер в уходящем 2021-ом.

Сергей Ермаков

Сергей Ермаков
Сергей Ермаков

20 января не стало украинского модельера Сергея Ермакова. Ему было 48 лет. Будучи единственным в мире незрячим дизайнером украинец добился большого успеха в сфере моды. В нарядах звездного кутюрье щеголяли Светлана Лобода, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Камалия, Надежда Мейхер.

Ларри Кинг

Ларри Кинг
Ларри Кинг

23 января в 87-летнем возрасте скончался популярный американский тележурналист, ведущий собственного ток-шоу Ларри Кинг. Накануне он был госпитализирован с коронавирусом.

Сисели Тайсон

Сисели Тайсон
Сисели Тайсон

28 января в возрасте 97 лет умерла первая афроамериканская актриса, которая получила статуэтку "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе — Сисели Тайсон. Она снялась более чем в 150 фильмах и сериалах.

Андрей Мягков

Андрей Мягков
Андрей Мягков

18 февраля ушел из жизни 82-летний актер театра и кино, звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп
Принц Филипп

9 апреля скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. До сотого юбилея мужчина не дожил пару месяцев. Личный врач принца подтвердил, что причиной смерти является старость.

Олимпия Дукасис

Олимпия Дукасис
Олимпия Дукасис

1 мая в возрасте 89 лет скончалась американская актриса театра и кино Олимпия Дукакис. На ее счету премия "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Власть луны".

Григорий Чапкис

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис

13 июня перестало биться сердце известного танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. 91-летний мужчина до последних своих дней танцевал и даже был судьей проекта "Танцы со звездами". В последнее время он много болел, в том числе инфицировался коронавирусом.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов

5 июля умер 81-летний известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. В момент смерти он лежал в больнице, де лечился от ковида. Звездные работы режиссера — "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Константин Павлов

Константин Павлов
Константин Павлов

15 августа был найден застреленным мэр Кривого Рога, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов. Основная версия его гибели — самоубийство, но следствие также не исключает вероятность доведения до суицида. После смерти Павлова внезапно умерли его двое братьев.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

6 сентября знаменитый французский актер, звезда фильмов "Профессионал", "Стукач", "На последнем дыхании", "Великолепный", "Человек и его собака" Жан-Поль Бельмондо умер на 89 году жизни. В 2001 году мужчина перенес инсульт, но нашел в себе силы вернуться на экран. Последняя роль символа французской "новой волны" 60-х годов датирована 2015 годом.

Антон Поляков

Антон Поляков
Антон Поляков

8 октября внезапно умер 33-летний народный депутат, экс-член фракции "Слуга народа" Антон Поляков: ему стало плохо в такси, прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Резонансная смерть мужчины, которая обросла подробностями и возможно причастными к гибели нардепа именами, все еще расследуется правоохранителями. В работе у следствия сейчас две версии: самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм.

Любомира Мандзий

Любомира Мандзий
Любомира Мандзий

27 ноября скончалась исполняющая в 2020 году обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий. На момент смерти ей было 48 лет. Мандзий не смогла побороть онкологические заболевание.

Александр Градский

Александр Градский
Александр Градский

28 ноября умер российский музыкант и композитор Александр Градский на 73 году жизни. Мужчина болел и имел серьезные проблемы с давлением. Наибольшую популярность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были".

Игорь Гамула

Игорь Гамула
Игорь Гамула

8 декабря на 62-м году жизни умер известный украинский футболист и тренер Игорь Гамула. Среди клубов, в команде которых работал мужчина, луганская "Заря", "Ростсельмаш" и СКА из Ростова-на-Дону, херсонская "Таврия", новороссийский "Черноморец", ужгородское "Закарпатье". Последние годы выступал экспертом на спортивном РосТВ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сеть попало видео с обнаженным спортсменом, бегущим на трассе под Мариуполем. В момент "голой пробежки" полицейский патруль видел мужчину: копы не смогли его остановить и отшутились. На следующее утро этот спортсмен был найден мертвым.

Теги:
#Звезды #Смерть #Принц Филипп #Григорий Чапкис #Антон Поляков
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