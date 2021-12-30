Поляков, Чапкис и принц Филипп: кто из знаменитых людей умер в 2021 году

Не стало многих талантливых и выдающихся людей

В 2021 году нам пришлось попрощаться со многими известными людьми. Чью-то жизнь унесли тяжелая болезнь или преклонный возраст, а кто-то скончался внезапно и в молодые годы. "Телеграф" вспоминает, кто из звезд и политиков умер в уходящем 2021-ом.

Сергей Ермаков

Сергей Ермаков

20 января не стало украинского модельера Сергея Ермакова. Ему было 48 лет. Будучи единственным в мире незрячим дизайнером украинец добился большого успеха в сфере моды. В нарядах звездного кутюрье щеголяли Светлана Лобода, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Камалия, Надежда Мейхер.

Ларри Кинг

Ларри Кинг

23 января в 87-летнем возрасте скончался популярный американский тележурналист, ведущий собственного ток-шоу Ларри Кинг. Накануне он был госпитализирован с коронавирусом.

Сисели Тайсон

Сисели Тайсон

28 января в возрасте 97 лет умерла первая афроамериканская актриса, которая получила статуэтку "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе — Сисели Тайсон. Она снялась более чем в 150 фильмах и сериалах.

Андрей Мягков

Андрей Мягков

18 февраля ушел из жизни 82-летний актер театра и кино, звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп

9 апреля скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. До сотого юбилея мужчина не дожил пару месяцев. Личный врач принца подтвердил, что причиной смерти является старость.

Олимпия Дукасис

Олимпия Дукасис

1 мая в возрасте 89 лет скончалась американская актриса театра и кино Олимпия Дукакис. На ее счету премия "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Власть луны".

Григорий Чапкис

Григорий Чапкис

13 июня перестало биться сердце известного танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. 91-летний мужчина до последних своих дней танцевал и даже был судьей проекта "Танцы со звездами". В последнее время он много болел, в том числе инфицировался коронавирусом.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

5 июля умер 81-летний известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. В момент смерти он лежал в больнице, де лечился от ковида. Звездные работы режиссера — "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Константин Павлов

Константин Павлов

15 августа был найден застреленным мэр Кривого Рога, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов. Основная версия его гибели — самоубийство, но следствие также не исключает вероятность доведения до суицида. После смерти Павлова внезапно умерли его двое братьев.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

6 сентября знаменитый французский актер, звезда фильмов "Профессионал", "Стукач", "На последнем дыхании", "Великолепный", "Человек и его собака" Жан-Поль Бельмондо умер на 89 году жизни. В 2001 году мужчина перенес инсульт, но нашел в себе силы вернуться на экран. Последняя роль символа французской "новой волны" 60-х годов датирована 2015 годом.

Антон Поляков

Антон Поляков

8 октября внезапно умер 33-летний народный депутат, экс-член фракции "Слуга народа" Антон Поляков: ему стало плохо в такси, прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Резонансная смерть мужчины, которая обросла подробностями и возможно причастными к гибели нардепа именами, все еще расследуется правоохранителями. В работе у следствия сейчас две версии: самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм.

Любомира Мандзий

Любомира Мандзий

27 ноября скончалась исполняющая в 2020 году обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий. На момент смерти ей было 48 лет. Мандзий не смогла побороть онкологические заболевание.

Александр Градский

Александр Градский

28 ноября умер российский музыкант и композитор Александр Градский на 73 году жизни. Мужчина болел и имел серьезные проблемы с давлением. Наибольшую популярность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были".

Игорь Гамула

Игорь Гамула

8 декабря на 62-м году жизни умер известный украинский футболист и тренер Игорь Гамула. Среди клубов, в команде которых работал мужчина, луганская "Заря", "Ростсельмаш" и СКА из Ростова-на-Дону, херсонская "Таврия", новороссийский "Черноморец", ужгородское "Закарпатье". Последние годы выступал экспертом на спортивном РосТВ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сеть попало видео с обнаженным спортсменом, бегущим на трассе под Мариуполем. В момент "голой пробежки" полицейский патруль видел мужчину: копы не смогли его остановить и отшутились. На следующее утро этот спортсмен был найден мертвым.