Залишилася маленька дочка: що відомо про сім’ю зірки "Ялинок", що раптово померла

Актриса Євгенія Брик була одружена з режисером Валерієм Тодоровським

У п’ятницю, 11 лютого, стало відомо про смерть відомої російської актриси Євгенії Брік.

Зірки не стало у віці 40 років. Відомо лише те, що Брік була хвора. Своє захворювання акторка приховувала.

Що відомо про Євгенію Брик

Євгенія Брик (при народженні Хірівська) народилася 3 вересня 1981 року у Москві. Прізвище Брик актриса взяла як сценічний псевдонім на честь своєї прабабусі по батькові Софії Брик.

Євгенія Брик у молодості

Майбутня зірка закінчила музичну школу імені Мстислава Ростроповича за класом фортепіано. З п’яти років Брик працювала манекенницею у Загальносоюзному Будинку моди одягу на Кузнецькому мосту. У 2004 році закінчила Російську Академію театральних мистецтв (ГІТІС). Встигла попрацювати на радіо ведучою, проте через вагітність довелося покинути цю діяльність.

Євгенія Брик у юності

Особисте життя Євгенії Брик

2002 року Євгенія познайомилася з режисером Валерієм Тодоровським, а 2006 року вийшла за нього заміж. Тодоровський народився в Одесі у родині відомого українського та російського кінооператора, режисера та композитора Петра Тодоровського. 1984 року закінчив сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії в Москві.

Валерій Тодоровський відомий як режисер фільмів "Мій зведений брат Франкенштейн" (2004), "Стиляги" (2008), "Відлига" (2013), та сценарист фільму "Географ пропив глобус" (2013) з Костянтином Хабенським у головній ролі.

Євгенія Брик із чоловіком Валерієм Тодоровським

2018 року Валерій Тодоровський підтримав звернення Європейської кіноакадемії на захист ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

З 2008 року Брик та Тодоровський постійно проживали у США. У Росію подружжя приїжджало тільки по роботі. У вересні 2009 року актриса народила дочку Зою. Дівчинка залишилася без мами у 12 років.

Євгенія Брик із дочкою Зоєю

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 19 січня не стало французького актора Гаспара Ульєля ("Ганнібал", "Сен-Лоран"). Чоловікові було лише 37 років.