Відома російська актриса померла у 40 років

Євгенія Брік знялася у таких відомих картинах як "Географ глобус пропив" та "Стиляги".

Відома російська актриса Євгенія Брікпомерла у 40 років. У акторки залишилася маленька дочка.

Про це повідомила російська журналістка Катерина Гордєєва у своєму Фейсбуку.

За її словами, актриса не хотіла, щоб хтось знав про те, що вона хворіє. Що саме це була за хвороба, Гордєєва не уточнила.

"10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих і тих, що вірять у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці. У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно любила, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм — співчуття, величезне співчуття., — написала журналістка.

Про те, на що саме хворіла актриса, у відкритому доступі немає жодної інформації. У своєму особистому блозі в Інстаграм акторка також не розповідала, що на щось хвора, і лише зрідка ділилася подробицями особистого життя. Останній пост в Інстаграм Євгенії Брік датований 17 грудня. У ньому актриса говорила про любов до Санкт-Петербурга, супроводжувавши пост віршем Олександра Блока.

Своє 40-річчя Євгенія Брік відзначила у вересні минулого року у Венеції

Євгенія Брік із чоловіком Валерієм Тодоровським та донькою Зоєю

Євгенія Брік із сім’єю

Євгенія Брік народилася у Москві 1981 року. Закінчила Російську академію театральних мистецтв (ГІТІС). Найбільш відома актриса за ролями у фільмах "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Ялинки", "Одеса", серіалам "Відлига", "Оптимісти", "Садове кільце", "Романови", "Адаптація" та іншим.

Євгенія Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. У подружжя залишилася дочка Зоя.

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