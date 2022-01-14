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Померла вдова Андрія Мягкова – акторка Анастасія Вознесенська

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Анастасія Вознесенська померла у 78 років Новина оновлена 14 січня 2022, 12:29
Анастасія Вознесенська померла у 78 років

Анастасія Вознесенська навчалася у Школі-студії МХАТ разом зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М’ягковим.

Через 11 місяців після смерті знаменитого радянського актора Андрія Мягкова, який прославився своїми ролями у фільмах "Іронія долі або З легкою парою!" та "Службовий роман", померла його вдова актриса Анастасія Вознесенська.

Про це повідомив МХАТ ім. Чехова.

"Сьогодні, 14 січня, пішла з життя народна артистка Росії Анастасія Валентинівна Вознесенська. Їй було 78 років. Вона стала "зіркою", зігравши першу головну роль у кіно – радистку Аню Радіонову у фільмі "Майор Вихор", але віддала перевагу сцені. а не кінематографу, повертаючись на екран рідко", — йдеться в повідомленні.

Анастасія Вознесенська у фільмі "Хрестоносець"
Анастасія Вознесенська у фільмі "Хрестоносець"

Про час та місце прощання стане відомо пізніше.

Біографія Анастасії Вознесенської

Анастасія Вознесенська народилася у Москві 1943 року. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ разом із Андрієм Мягковим, за якого згодом вийшла заміж. У 1965 році Вознесенська розпочала кар’єру в театрі "Сучасник", а пізніше перейшла до МХАТу.

У театрі актриса грала у спектаклях "Чайка", "Іванов", "Качине полювання". Останніми її ролями стали Роза Песочинська у "Ретро" та Вета у "Білому кролику". Обидві ці роботи пов’язані з ім’ям її чоловіка, Андрія Васильовича Мягкова – одну виставу він поставив, в іншому відігравав головну роль.

У кіно Вознесенська дебютувала у 1966 році, знявшись у фільмі "Майор Вихор" і зігравши в ньому роль радистки Ані Радіонової. Загалом у кіно вона зіграла понад 20 ролей.

Анастасія Вознесенська пережила свого чоловіка Андрія Мягкова майже на рік
Анастасія Вознесенська пережила свого чоловіка Андрія Мягкова майже на рік

Анастасія Вознесенська та Андрія Мягков прожили у шлюбі 57 років, дітей у них не було.

Як повідомляв "Телеграф", актор Андрій М’ягков помер 21 лютого 2021 року у віці 82-х років. Після вторгнення Росії до України у 2014 році М’ягков звернувся до українців під час розмови з журналістами програми "ТСН" телеканалу "1+1". Тоді він просив обидві сторони не допускати війни та агресії, а все вирішити мирним шляхом.

Теги:
#Актриса #Андрій Мягков #Анастасія Вознесенська
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