Померла вдова Андрія Мягкова – акторка Анастасія Вознесенська

Анастасія Вознесенська навчалася у Школі-студії МХАТ разом зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М’ягковим.

Через 11 місяців після смерті знаменитого радянського актора Андрія Мягкова, який прославився своїми ролями у фільмах "Іронія долі або З легкою парою!" та "Службовий роман", померла його вдова актриса Анастасія Вознесенська.

Про це повідомив МХАТ ім. Чехова.

"Сьогодні, 14 січня, пішла з життя народна артистка Росії Анастасія Валентинівна Вознесенська. Їй було 78 років. Вона стала "зіркою", зігравши першу головну роль у кіно – радистку Аню Радіонову у фільмі "Майор Вихор", але віддала перевагу сцені. а не кінематографу, повертаючись на екран рідко", — йдеться в повідомленні.

Анастасія Вознесенська у фільмі "Хрестоносець"

Про час та місце прощання стане відомо пізніше.

Біографія Анастасії Вознесенської

Анастасія Вознесенська народилася у Москві 1943 року. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ разом із Андрієм Мягковим, за якого згодом вийшла заміж. У 1965 році Вознесенська розпочала кар’єру в театрі "Сучасник", а пізніше перейшла до МХАТу.

У театрі актриса грала у спектаклях "Чайка", "Іванов", "Качине полювання". Останніми її ролями стали Роза Песочинська у "Ретро" та Вета у "Білому кролику". Обидві ці роботи пов’язані з ім’ям її чоловіка, Андрія Васильовича Мягкова – одну виставу він поставив, в іншому відігравав головну роль.

У кіно Вознесенська дебютувала у 1966 році, знявшись у фільмі "Майор Вихор" і зігравши в ньому роль радистки Ані Радіонової. Загалом у кіно вона зіграла понад 20 ролей.

Анастасія Вознесенська пережила свого чоловіка Андрія Мягкова майже на рік

Анастасія Вознесенська та Андрія Мягков прожили у шлюбі 57 років, дітей у них не було.

Як повідомляв "Телеграф", актор Андрій М’ягков помер 21 лютого 2021 року у віці 82-х років. Після вторгнення Росії до України у 2014 році М’ягков звернувся до українців під час розмови з журналістами програми "ТСН" телеканалу "1+1". Тоді він просив обидві сторони не допускати війни та агресії, а все вирішити мирним шляхом.