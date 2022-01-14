Умерла вдова Андрея Мягкова - актриса Анастасия Вознесенская

Анастасия Вознесенская училась в Школе-студии МХАТ вместе со своим будущем мужем Андреем Мягковым.

Спустя 11 месяцев после смерти знаменитого советского актера Андрея Мягкова, прославившегося своими ролями в фильмах "Ирония судьбы или С легким паром!" и "Служебный роман", умерла его вдова актриса Анастасия Вознесенская.

Об этом сообщил МХАТ им. Чехова.

"Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. Она стала "звездой", сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко", — говорится в сообщении.

Анастасия Вознесенская в фильме "Крестоносец"

О времени и месте прощания станет известно позднее.

Биография Анастасии Вознесенской

Анастасия Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Андреем Мягковым, за которого впоследствии вышла замуж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в театре "Современник", а позже перешла в МХАТ.

В театре актриса играла в спектаклях "Чайка", "Иванов", "Утиная охота". Последними её ролями стали Роза Песочинская в "Ретро" и Вета в "Белом кролике". Обе эти работы связаны с именем её мужа, Андрея Васильевича Мягкова – один спектакль он поставил, в другом играл главную роль.

В кино Вознесенская дебютировала в 1966 году, снявшись в фильме "Майор Вихрь" и сыграв в нем роль радистки Ани Радионовой. Всего же в кино она сыграла более 20 ролей.

Анастасия Вознесенская пережила своего супруга Андрея Мягкова почти на год

Анастасия Вознесенская и Андрея Мягков прожили в браке 57 лет, детей у них не было.

Как сообщал "Телеграф", актер Андрей Мягков умер 21 февраля 2021 года в возрасте 82-х лет. После вторжения России в Украину в 2014 году Мягков обратился к украинцам во время разговора с журналистами программы "ТСН" телеканала "1+1". Тогда он просил обе стороны не допускать войны и агрессии, а все решить мирным путем.