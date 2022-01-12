Внезапно умер известный российский телеведущий Зеленский: названа причина смерти

Телеведущий скончался во время отдыха в Доминиканской Республике.

Во вторник, 11 января, ушел из жизни известный российский телеведущий Михаил Зеленский. На момент смерти мужчине было только 46 лет. По предварительной информации, причиной скоропостижной смерти Зеленского стал инсульт.

О кончине коллеги на своей странице в Facebook сообщил руководитель телеканала "Культура" Александр Ефимович.

"Вечная память… На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", — написал Ефимович, отметив что смерть наступила скоропостижно в ночь с 11 на 12 января.

Михаил Зеленский со своей супругой отправился на рождественские каникулы в отпуск в Доминиканскую Республику. Там он неожиданно почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован в местную больницу. Врачи диагностировали инсульт и до последнего боролись за его жизнь, но, увы, спасти телеведущего не смогли.

Отметим, что после того, как стало известно о смерти Михаила Зеленского, его 39-летняя вдова Мила Рубинчик перестала выходить на связь и удалила все свои публикации в Instagram.

На странице Рубинчик в Инстаграм нет ни одной публикации

Коллеги Зеленского связывают его смерть с возможным тромбозом как последствием перенесенного в мае коронавируса.

Борис Корчевнкиов, Андрей Малахов и Михаил Зеленский на юбилее программы "Прямой эфир"

Михаил Зеленский: что о нем известно

Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего. В 1996 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры, а позже прошел обучение в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Сначала работал в Хабаровске диджеем, затем вел на ГТРК "Дальневосточная" музыкально-развлекательную программу "Лабиринт", а после переезда в Москву стал ведущим информационной передачи на радиостанции "Ностальжи". В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года — ведущим телеканала "Россия-24". С 2017 года Михаил Зеленский был ведущим программы "Новости культуры".

Был трижды женат. От второго брака с фигуристкой Еленой Грушиной у телеведущего осталось две дочери: Софья и Полина.

Михаил Зеленский с женой Милой

Михаил Зеленский с женой Милой

Михаил Зеленский с женой Милой

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