Раптово помер відомий російський телеведучий Зеленський: названо причину смерті

Телеведучий помер під час відпочинку у Домініканській Республіці.

У вівторок, 11 січня, пішов із життя відомий російський телеведучий Михайло Зеленський. На момент смерті чоловікові було лише 46 років. За попередньою інформацією, причиною раптової смерті Зеленського став інсульт.

Про смерть колеги на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник телеканалу "Культура" Олександр Юхимович.

"Вічна пам’ять... На 47-му році життя помер наш телеведучий Михайло Зеленський", — написав Юхимович, зазначивши, що смерть настала раптово в ніч з 11 на 12 січня.

Михайло Зеленський зі своєю дружиною вирушив на різдвяні канікули у відпустку до Домініканської Республіки. Там він несподівано відчув себе погано, після чого був госпіталізований до місцевої лікарні. Лікарі діагностували інсульт і до останнього боролися за його життя, але, на жаль, врятувати телеведучого не змогли.

Зазначимо, що після того, як стало відомо про смерть Михайла Зеленського, його 39-річна вдова Міла Рубінчик перестала виходити на зв’язок та видалила всі свої публікації у Instagram.

На сторінці Рубінчик в Інстаграм немає жодної публікації

Колеги Зеленського пов’язують його смерть із можливим тромбозом як наслідком перенесеного у травні коронавірусу.

Борис Корчовніков, Андрій Малахов та Михайло Зеленський на ювілеї програми "Прямий ефір"

Михайло Зеленський: що про нього відомо

Михайло Володимирович Зеленський народився 7 вересня 1975 року у Москві сім’ї військовослужбовця. В 1996 закінчив Хабаровський державний інститут фізичної культури, а пізніше пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації працівників телебачення та радіомовлення.

Спочатку працював у Хабаровську діджеєм, потім вів на ДТРК "Далекосхідна" музично-розважальну програму "Лабіринт", а після переїзду до Москви став провідним інформаційною передачею на радіостанції "Ностальжі". В 1999 став провідним денних випусків програми "Вісті" на телеканалі "Росія". У 2001 році став ведучим програми "Вести-Москва", а з 2006 року — ведучим телеканалу "Росія-24". З 2017 року Михайло Зеленський був ведучим програми "Новини культури".

Був тричі одружений. Від другого шлюбу з фігуристкою Оленою Грушиною у телеведучого залишилося дві доньки: Софія та Поліна.

Михайло Зеленський із дружиною Милою

Михайло Зеленський із дружиною Милою

Михайло Зеленський із дружиною Милою

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