Рус

Раптово помер відомий російський телеведучий Зеленський: названо причину смерті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
698
Телеведучий не встиг насолодитися відпочинком Новина оновлена 12 січня 2022, 11:01
Телеведучий не встиг насолодитися відпочинком

Телеведучий помер під час відпочинку у Домініканській Республіці.

У вівторок, 11 січня, пішов із життя відомий російський телеведучий Михайло Зеленський. На момент смерті чоловікові було лише 46 років. За попередньою інформацією, причиною раптової смерті Зеленського став інсульт.

Про смерть колеги на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник телеканалу "Культура" Олександр Юхимович.

"Вічна пам’ять... На 47-му році життя помер наш телеведучий Михайло Зеленський", — написав Юхимович, зазначивши, що смерть настала раптово в ніч з 11 на 12 січня.

Михайло Зеленський зі своєю дружиною вирушив на різдвяні канікули у відпустку до Домініканської Республіки. Там він несподівано відчув себе погано, після чого був госпіталізований до місцевої лікарні. Лікарі діагностували інсульт і до останнього боролися за його життя, але, на жаль, врятувати телеведучого не змогли.

Зазначимо, що після того, як стало відомо про смерть Михайла Зеленського, його 39-річна вдова Міла Рубінчик перестала виходити на зв’язок та видалила всі свої публікації у Instagram.

На сторінці Рубінчик в Інстаграм немає жодної публікації
На сторінці Рубінчик в Інстаграм немає жодної публікації

Колеги Зеленського пов’язують його смерть із можливим тромбозом як наслідком перенесеного у травні коронавірусу.

Борис Корчовніков, Андрій Малахов та Михайло Зеленський на ювілеї програми "Прямий ефір"
Борис Корчовніков, Андрій Малахов та Михайло Зеленський на ювілеї програми "Прямий ефір"

Михайло Зеленський: що про нього відомо

Михайло Володимирович Зеленський народився 7 вересня 1975 року у Москві сім’ї військовослужбовця. В 1996 закінчив Хабаровський державний інститут фізичної культури, а пізніше пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації працівників телебачення та радіомовлення.

Спочатку працював у Хабаровську діджеєм, потім вів на ДТРК "Далекосхідна" музично-розважальну програму "Лабіринт", а після переїзду до Москви став провідним інформаційною передачею на радіостанції "Ностальжі". В 1999 став провідним денних випусків програми "Вісті" на телеканалі "Росія". У 2001 році став ведучим програми "Вести-Москва", а з 2006 року — ведучим телеканалу "Росія-24". З 2017 року Михайло Зеленський був ведучим програми "Новини культури".

Був тричі одружений. Від другого шлюбу з фігуристкою Оленою Грушиною у телеведучого залишилося дві доньки: Софія та Поліна.

Михайло Зеленський із дружиною Милою
Михайло Зеленський із дружиною Милою
Михайло Зеленський із дружиною Милою
Михайло Зеленський із дружиною Милою
Михайло Зеленський із дружиною Милою
Михайло Зеленський із дружиною Милою

Раніше "Телеграф" писав про те, чиє життя забрав 2021 рік. Всі ці актори, співаки та політики померли від тяжких хвороб, похилого віку, а хтось помер раптово та у молоді роки.

Теги:
#Смерть #Телеведучий #Російський телеведучий
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Здоров'я
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Категорія
Діятиме держдопомога лише на продукти
Не як у СРСР: для кого можуть запровадити продуктові "картки" в Україні
Дата публікації
Категорія
Одна з машин опинилася на відбійнику
У Харкові трапилася жорстка аварія: троє загинули, двоє дітей у тяжкому стані (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
США та ЄС можуть вводити окремі обмеження
Росія хоче "розкачати" Україну зсередини, але тоді їй буде "дуже боляче", — Нуланд
Дата публікації
Категорія
Путіну важливо зібрати свою "Союзну державу"
Без ілюзій: генерал назвав кінцеву мету Путіна в Україні