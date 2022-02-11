Известная российская актриса умерла в 40 лет

Евгения Брик снялась в таких известных картинах как "Географ глобус пропил", "Елки" и "Стиляги".

Известная российская актриса Евгения Брик умерла в 40 лет. У актрисы осталась маленькая дочь.

Об этом сообщила российская журналистка Екатерина Гордеева в своем Фейсбук.

По ее словам, актриса не хотела, чтобы кто-то знал о том, что она болеет. Что именно это была за болезнь, Гордеева не уточнила.

"10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память", — написала журналистка.

О том, чем болела актриса, в открытом доступе нет никакой информации. В своем личном блоге в Инстаграм актриса также не рассказывала, что чем-то больна, и лишь изредка делилась подробностями личной жизни. Последний пост в Инстаграм Евгении Брик датирован 17 декабря. В нем актриса говорила о любви к Санкт-Петербургу, сопроводив пост стихотворением Александар Блока.

Свое 40-летие Евгения Брик отметила в сентябре прошлого года в Венеции

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и дочерью Зоей

Евгения Брик с семьей

Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. Окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Наиболее известна актриса по ролям в фильмах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки, "Одесса", сериалам "Оттепель", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Романовы", "Адаптация" и другим.

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У супругов осталась дочь Зоя.

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