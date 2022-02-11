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Стало відомо, від чого померла 40-річна акторка Євгенія Брік

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Євгенії Брік не стало у четвер, 10 лютого Новина оновлена 11 лютого 2022, 13:31
Євгенії Брік не стало у четвер, 10 лютого

Актриса Юлія Ауг назвала причину смерті колеги

У четвер, 10 лютого, пішла з життя відома російська актриса Євгенія Брік. Спочатку причину смерті 40-річної зірки "Стиляг" ніхто не називав, проте пізніше її агент повідомила, що померла Брік не від коронавірусної інфекції.

Справжню причину смерті артистки назвала колега актриси Юлія Ауг. Про це повідомляє ria.ru.

За словами Ауг, тривалий час Брік боролася з онкологічним захворюванням, про яке знали лише найближчі люди Євгенії.

"Про те, що вона хворіла, знали лише близькі люди, тому для багатьох її смерть стала шоком... " — поділилася з порталом Юлія Ауг.

Джерело порталу news.ru розповіло, що Брік проходила лікування в Лос-Анджелесі. Там же акторка й померла.

Чоловік Брік, режисер Валерій Тодоровський наразі не виходить на зв’язок. Нагадаємо, що в актриси залишилася єдина дочка Зоя. Дівчинці зараз 12 років.

Теги:
#Захворювання #Онкологія
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