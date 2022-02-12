Зірка "Тихого Дону" пішла з життя у віці 88 років

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Цієї суботи, 12 лютого, пішла з життя російська актриса Зінаїда Кирієнко. Жінка померла на 89-му році життя.

Про це повідомив ТАСС представник Спілки кінематографістів РФ.

"Зінаїда пішла з життя сьогодні вночі", — сказав представник. Час і місце прощання поки що не відомі.

Що відомо про Зінаїду Кирієнко

Майбутня актриса народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі, столиця Республіки Дагестан. Після війни з батьками перебралася до Ставропольського краю, станиці Новопавлівської. Закінчила Московський залізничний технікум, а потім Георгіївський технікум механізації сільського господарства. 1958 року закінчила ВДІК. Працювала у Московському драматичному театрі імені А. С. Пушкіна, Московському драматичному театрі на Малій Бронній, а з 1961-го року – у Театрі-студії кіноактора, де й пропрацювала понад тридцять років.

Зінаїда Кирієнко у молодості

З 1943 по 2004 р. Зінаїда Кирієнко була одружена з економістом Валерієм Тарасевським. У актриси залишилися два сини та правнук.

Відома за ролями у фільмах "Поема про море" (1958), "Доля людини" (1959), "Тихий Дон" (1957-1958), де Кирієнко виконала роль Наталії Мелехової, "Любов земна" (1974).

Зінаїда Кирієнко у молодості у фільмі "Тихий Дон"

Зінаїда Кирієнко у фільмі "Доля людини"

Причина смерті Зінаїди Кирієнко

10 лютого 2022 року актриса потрапила до лікарні з позитивним тестом на коронавірус. Перенесла інсульт, також було виявлено рак підшлункової залози. Померла 12 лютого 2022 року. Причиною смерті став крововилив у мозок.

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