Розкішний пам’ятник з конем, але запустіла ділянка: як виглядає могила козака Мелєхова із "Тихого Дону"

Актора Петра Глєбова не стало 24 роки тому

Актор театру та кіно Петро Глєбов найбільш відомий своєю роллю у трисерійному фільмі "Тихий Дон" (1957), де він зіграв головну роль — козака Григорія Мелєхова. Картина була лідером прокату 1958 року в СРСР, зібравши 47 мільйонів глядачів, а сам Глєбов отримав всенародне визнання.

Народився актор у 1915 році в Москві. З 1940 року Глєбов почав зніматися у кіно. Першу значущу роль відіграв у короткометражному антиалкогольному фільмі-плакаті "Я нічого не пам’ятаю" (1954). У фільмографії актора значаться десятки воєнних фільмів із пропагандистським "душком".

Петро Глєбов помер від тромбу 17 квітня 2000 року у віці 85 років у Москві, всього через три дні після свого ювілею. Похований на Ваганьковському цвинтарі (дільниця № 24), де також спочиває донецький репер Міхей, радянський актор Георгій Віцин і навіть колаборант Ілля Ківа.

2009 року померла вдова Глєбова — Марина. Подружжя прожило разом 52 роки.

Петро Глєбов спочиває разом із дружиною Мариною

Петро Глєбов з дружиною та доньками

Як зараз виглядає могила Петра Глєбова

На тлі величного пам’ятника, що зображує молодого актора з конем (персонажа Глєбова з "Тихого Дону"), і незвичайної лави, неприбрані листя і кущі невідомих рослин, що розрослися, виглядають досить похмуро. Живих квітів на могилі, здається, вже давно не було.

Як зараз виглядає могила Петра Глєбова

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Штірліца з "17 миттєвостей весни" В’ячеслава Тихонова. Пам'ятник акторові коштував майже 5 мільйонів рублів (зараз це 1,5 млн грн).