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Розкішний пам’ятник з конем, але запустіла ділянка: як виглядає могила козака Мелєхова із "Тихого Дону"

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Петро Глєбов зіграв Григорія Мелєхова у фільмі "Тихий Дон" 1957 року
Петро Глєбов зіграв Григорія Мелєхова у фільмі "Тихий Дон" 1957 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Актора Петра Глєбова не стало 24 роки тому

Актор театру та кіно Петро Глєбов найбільш відомий своєю роллю у трисерійному фільмі "Тихий Дон" (1957), де він зіграв головну роль — козака Григорія Мелєхова. Картина була лідером прокату 1958 року в СРСР, зібравши 47 мільйонів глядачів, а сам Глєбов отримав всенародне визнання.

Народився актор у 1915 році в Москві. З 1940 року Глєбов почав зніматися у кіно. Першу значущу роль відіграв у короткометражному антиалкогольному фільмі-плакаті "Я нічого не пам’ятаю" (1954). У фільмографії актора значаться десятки воєнних фільмів із пропагандистським "душком".

Петро Глєбов помер від тромбу 17 квітня 2000 року у віці 85 років у Москві, всього через три дні після свого ювілею. Похований на Ваганьковському цвинтарі (дільниця № 24), де також спочиває донецький репер Міхей, радянський актор Георгій Віцин і навіть колаборант Ілля Ківа.

2009 року померла вдова Глєбова — Марина. Подружжя прожило разом 52 роки.

Петро глєбов могила
Петро Глєбов спочиває разом із дружиною Мариною
пам’ятник Петро Глєбов могила
Петро Глєбов марина глєбова
Петро Глєбов з дружиною та доньками

Як зараз виглядає могила Петра Глєбова

На тлі величного пам’ятника, що зображує молодого актора з конем (персонажа Глєбова з "Тихого Дону"), і незвичайної лави, неприбрані листя і кущі невідомих рослин, що розрослися, виглядають досить похмуро. Живих квітів на могилі, здається, вже давно не було.

Петро Глєбов пам’ятник на могилі
Як зараз виглядає могила Петра Глєбова

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Штірліца з "17 миттєвостей весни" В’ячеслава Тихонова. Пам'ятник акторові коштував майже 5 мільйонів рублів (зараз це 1,5 млн грн).

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#Могила #Петро Глєбов