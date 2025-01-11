Персонаж Герасимова пожертвував собою заради дітей, а у житті виявився шанувальником війни

Багатьом українцям Євген Герасимов відомий завдяки ролі робота Вертера у культовому радянському фільмі "Гостя з майбутнього". Виконавиця головної ролі Аліси Селезньової зникла з радарів, проте сам Герасимов продовжує грати в театрі та кіно, одночасно будучи депутатом Мосміськдуми та членом пропутінської партії "Єдина Росія".

Народився Герасимов 25 лютого 1951 року у Москві. Свою кар’єру розпочав у дитячому віці, закінчив ВДІК у 1974 році. Широку популярність отримав також завдяки ролям у фільмах "Незнайомий спадкоємець" (1975), "Фортеця" (1978), "Річард Левине Серце" (1992) та інших. У 1980-ті роки активно займався режисурою та зняв кілька фільмів, включаючи "Не ходіть, дівки, заміж" (1985), "Поїздка до Вісбадену" (1989).

Нагадаємо, що у фільмі "Гостя з майбутнього" 1984 року андроїд Вертер, якого виконує Герасимов, гине, коли захищає головних героїв — Алісу Селезньову та Колю Герасимова — від піратів, що полюють на мієлофон (пристрій, який читає думки). Трагічна загибель Вертера викликала сльози всіх дітей того часу.

Євген Герасимов у молодості

Що говорить Євген Герасимов про війну в Україні

На початку 2000-х років Євген Герасимов пішов у політику. Сьогодні "робот Вертер" — єдинорос, який є депутатом Московської міської думи, де займається питаннями культури та соціальної політики.

Як виглядає Євген Герасимов зараз

Герасимов бере активну участь у пропагандистських акціях. У червні 2023 року депутат заявив, що "шанувальники фашизму об’єдналися проти Росії".

"У боротьбі з фашизмом ми були разом. Великий багатонаціональний народ, який згуртувався і переміг фашизм, націоналізм і дав можливість світові, тим більше Європі, жити сьогоднішнім тим життям, яким вони живуть. Але так вийшло, що всі ті, хто в ті часи підтримував той фашистський режим, згуртувалися проти Росії… Нічого в них не вийшло, і не вийде зараз", — видавав 73-річний путініст.

Раніше ми писали про Юрія Ніколаєва, що став путіністом. Ведучий, який хворіє на онкологію, підтримав війну в Україні.