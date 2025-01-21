Его называли советским "Аленом Делоном": от чего в 40 лет умер сын "Штирлица" Тихонова и что о нем известно

Сыну Тихонова пророчили блестящую карьеру в кино

У советского актера Вячеслава Тихонова, сыгравшего Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны" родилось двое детей. Но в живых осталась только дочь Анна, а сын, который также пошел по стопам звездного отца, трагически скончался в возрасте 40 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел старший наследник советского актера Владимир Тихонов и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Что известно о личной жизни "Штирлица" Вячеслава Тихонова

Выдающийся актер Вячеслав Тихонов ушел из жизни в 2009 году, но оставил после себя большое наследие. Его фильмография насчитывает более 60 кинолент, среди которых: "Война и мир", "Белый Бим Черное ухо", "Утомленные солнцем", но многим он запомнился благодаря роли советского разведчика Штирлица в детективе "Семнадцать мгновений весны".

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

Но помимо карьеры, он уделял внимание и личной жизни. Вячеслав Тихонов был женат дважды. Первой его супругой стала народная артистка СССР Нонна Мордюкова, которая в 1950 году родила "Штирлицу" сына Владимира. Но вскоре брак распался.

Второй женой, с которой Вячеслав прожил до конца своих дней, стала переводчица Тамара, с ней он познакомился на съемках фильма. Когда Тихонову исполнилось 40 лет, возлюбленная подарила ему дочь Анну, которая стала для него единственной отрадой в жизни, поскольку в 1990 году сын актера скончался.

Вячеслав Тихонов с сыном и дочерью

Что произошло с сыном "Штирлица" Вячеслава Тихонова

Сын актера Владимир Тихонов родился в 1950 году в Москве и решил, что пойдет стопами своих звездных родителей. В 1971 году он окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и стал актером Театра Советской армии, а затем работал в Театре-студии киноактера.

Владимир Тихонов стал актером

Самой заметной для Владимира стала роль Филиппа Угрюмова в киноленте "Русское поле". Также он снимался в фильмах "Голубка", "Санта Эсперанса", "Захват" и других. Его называли советским "Аленом Делоном" и пророчили хорошую карьеру.

Владимир Тихонов в фильме "Русское поле"

Сын "Штирлица" был дважды женат. Первой его супругой стала актриса Наталья Варлей — звезда комедии "Кавказская пленница". Но их брак быстро распался, по словам актрисы, это произошло из-за того, что Владимир увлекся наркотиками. Но в браке у них родился сын Василий.

Владимир Тихонов и его первая жена Наталья Варлей

А второй раз Владимир пошел под венец с актрисой Наталией Егоровой, которая в 1981 году подарила актеру второго сына, мальчика назвали в его честь — Владимир. Но через год после рождения ребенка Тихонов завел роман на стороне, Егорова узнала об этом, забрала сына и уехала к родителям.

Тогда жизнь сына Вячеслава Тихонова пошла под откос, он начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, поэтому его перестали приглашать в кино. К 40 годам Владимир перенес два инсульта.

Владимир Тихонов злоупотреблял алкоголем и наркотиками

В 1990 году актер умер в Москве от сердечной недостаточности на фоне алкогольной и наркотической интоксикации, как пишут СМИ, Владимир выпивал с другом, но в какой-то момент отключился, а его товарищ не вызвал "скорую", а просто ушел домой. Утром друг обнаружил Владимира мертвым, а на следующий день сам свел счеты с жизнью.

Для Вячеслава Тихонова и его первой супруги Нонны Мордюковой это была большая трагедия и они до конца дней винили себя в трагической гибели сына. "Штирлиц" гордился успехами своего наследника, они даже вместе снялись в документальной картине "Профессия — киноактер".

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