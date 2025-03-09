Після смерті матері помітно набрав у вазі: як зараз виглядає єдиний син "няні Віки" Заворотнюк

Майкл народився в США і зараз йому 24 роки

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, про яку українці дізналися завдяки серіалу "Моя прекрасна няня", була матір’ю трьох дітей. Артистка померла від раку головного мозку у травні 2024 року, залишивши після себе старшу доньку Анну, сина Майкла та дочку Мілану. Єдиному синові "няні Віки" зараз 24 роки.

Син Заворотнюк народився 13 липня 2000 року у США у другому шлюбі актриси з російським бізнесменом Дмитром Стрюковим. Повернувшись після розлучення батьків до Росії, у 2018 році Майкл вступив на міжнародно-правовий факультет МДІМВ.

Незабаром Стрюков-молодший знову виїхав до Америки для навчання в юридичному коледжі, але після звісток про хворобу зіркової матері повернувся до Москви.

З третім чоловіком Анастасії, фігуристом Петром Чернишовим, хлопець потоваришував і був радий появі молодшої сестри Мілани. Дівчинка народилася за кілька місяців до того, як в актриси виявили рак. Востаннє Мілана Чернишова була на публіці на церемонії прощання з артисткою у червні минулого року.

Актриса з чоловіком Петром та трьома дітьми — Анною, Майклом та маленькою Міланою

Майкл з сестрою Анною

24-річний син Заворотнюк – непублічна особистість. Він дуже рідко викладає щось у соцмережах. Відомо, що хлопець займається музикою у стилі блек-метал, грає на гітарі. Зараз він перебуває у стосунках з молодою художницею-портретисткою Софією Шекіною.

Майкл з дівчиною

Як зараз виглядає син Анастасії Заворотнюк

Навесні 2022 року Майкл розповів, що вже давно живе з тремором рук, але навчився справлятися із цим станом. Після смерті матері він дуже змінився: погладшав і став носити окуляри. Кілька років тому він був дуже худим та з довгим волоссям.

Майкл тоді й зараз

Нагадаємо, що Анастасію Заворотнюк було поховано 1 червня 2024 року. Тоді до мережі потрапили кадри з актрисою у труні. Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає могила "няні Віки".