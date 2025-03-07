75-річна Пугачова накинулася з кулаками на провокаторку з Росії (відео)

Примадонна назвала росіянку "нахабницею"

Російська співачка Алла Пугачова, яка після вторгнення Росії в Україну залишила свій розкішний замок під Москвою та забралася з чоловіком Максимом Галкіним якомога далі від країни-агресорки, відбилася від російської пропагандистки на Кіпрі.

РосЗМІ розповсюдили відео, на якому 75-річна "примадонна" накинулася на провокаторку з Росії на набережній у місті Лімасол. Журналістка почала переслідувати виконавицю, яка була на прогулянці із 11-річним сином Гаррі.

Пропагандистка "докопувалася" до Пугачової питаннями про від’їзд із РФ. У відповідь співачка, яка була не в дусі від недоречних запитань, накинулася на росіянку та намагалася закрити об’єктив камери. Зрештою, зірка все ж таки відповіла на запитання про те, чи подобається їй у Лімасолі.

"Дуже подобається в Лімасолі. Ви тупі, нахабні. Я — патріотка, а ти нахабниця", — сказала Алла Борисівна провокаторці.

Раніше російський гуморист Максим Галкін показав, як після від’їзду з Росії змінилася його кохана. Нагадаємо, що недовго подружжя жило в Ізраїлі, але після нападу бойовиків ХАМАС артисти з дітьми, сином Гаррі та дочкою Лізою, облаштувалися на Кіпрі.