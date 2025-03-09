После смерти матери заметно набрал в весе: как сейчас выглядит единственный сын "няни Вики" Заворотнюк

Майкл родился в США и сейчас ему 24 года

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, про которую украинцы узнали благодаря сериалу "Моя прекрасная няня", была матерью троих детей. Артистка умерла от рака головного мозга в мае 2024 года, оставив после себя старшую дочь Анну, сына Майкла и дочь Милану. Единственному сыну "няни Вики" сейчас 24 года.

Сын Заворотнюк родился 13 июля 2000 года в США во втором браке актрисы с российским бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Вернувшись после развода родителей в Россию, в 2018 году Майкл поступил на международно-правовой факультет МГИМО.

Вскоре Стрюков-младший снова уехал в Америку для учебы в юридическом колледже, но после известий о болезни звездной матери вернулся обратно в Москву.

С третьем мужем Анастасии, фигуристом Петром Чернышевым, парень подружился и был рад появлению на свет младшей сестры Миланы. Девочка родилась за несколько месяцев до того, как у актрисы обнаружили рак. Последний раз Милана Чернышева была на публике на церемонии прощания с артисткой в июне прошлого года.

Актриса с мужем Петром и тремя детьми - Анной, Майклом и маленькой Миланой

Майкл с сестрой Анной

24-летний сын Заворотнюк непубличная личность. Он крайне редко выкладывает что-то в соцсетях. Известно, что парень занимается музыкой в стиле блэк-метал, играет на гитаре. Сецчас он находится в отношениях с молодой художницей-портретисткой Софьей Шекиной.

Майкл с девушкой

Как сейчас выглядит сын Анастасии Заворотнюк

Весной 2022 года Майкл рассказал, что уже давно живет с тремором рук, но научился справляться с этим состоянием. После смерти матери он очень изменился: поправился и стал носить очки. Пару лет назад он был очень худым и с длинными волосами.

Майкл тогда и сейчас

Напомним, что Анастасия Заворотнюк была похоронена 1 июня 2024 года. Тогда в сеть попали кадры с актрисой в гробу. Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит могила "няни Вики".