Прожили разом майже півстоліття: як виглядає могила чоловіка Ади Роговцевої, якого не стало 20 років тому

Костянтин Степанков зіграв безліч яскравих ролей

Ада Роговцева є визначною українською актрисою театру та кіно. На жаль, багато років тому артистка втратила свого коханого чоловіка Костянтина Степанкова, але її почуття до нього й досі залишаються незмінними.

Історія кохання Роговцевої та Степанкова — це приклад міцних і стійких стосунків, попри життєві труднощі. Познайомилися вони, коли актор був одружений.

Історія кохання

Майбутнє подружжя зустрілося, коли Ада навчалася у Київському театральному інституті імені Івана Карпенка-Карого. Степанков був куратором групи, де навчалася актриса. Костянтин був старший за ученицю на 11 років і, до того ж, одружений.

Спочатку пара приховувала свої стосунки, але після розлучення Степанкова вони одружилися 1959 року. Подружжя прожило у шлюбі 46 років, до смерті чоловіка.

"Кость Петрович – перший і єдиний чоловік у моєму житті. Ми були пов'язані однією професією та розуміли один одного. Ось і прожили так довго", — згадувала актриса.

Подружжя будувало успішні кар’єри, але труднощі в житті були. Перше лихо прийшло, коли у Степанкова виявили туберкульоз. Тоді відвернулися навіть близькі друзі, але актриса вірила в одужання. Хворобу перемогли.

У подружжя з’явилися двоє дітей. 1962 року Ада народила сина, якого так само назвали Костянтином. 1972 року народилася дочка Катерина.

Серед найвідоміших фільмів Степанкова — "Дума про Ковпака", "Комісари", "Білий птах з чорною ознакою", "Обітниця", "Вавилон", "Камінний хрест" та "Високий перевал". На той час актори вже мали звання народних артистів СРСР.

Степанков у фільмі "Обітниця" 1992 року

Актор пішов із життя у 2004 році у віці 76 років від раку підшлункової залози. Роговцева написала про нього книгу під назвою "Мій Костя". З моменту смерті чоловіка минуло вже 20 років, проте Роговцева заміж більше не виходила.

Як виглядає могила Костянтина Степанкова

Похований артист на місцевому цвинтарі у селі Жовтневе Бориспільського району Київської області.

2012 року від невиліковної хвороби помер син Роговцевої, Костянтин Степанков-молодший. "Телеграф" раніше розповідав, що відомо про єдину доньку актриси Катерину Степанкову.