Чоловік та син служать у ЗСУ: як виглядає єдина донька Ади Роговцевої і що про неї відомо

Дочка пішла стопами матері і пов’язала своє життя з театром

Ада Роговцева — легендарна українська актриса театру та кіно, яка, незважаючи на свій поважний вік, продовжує виходити на сцену та підтримувати українські Збройні сили. Акторка має сина і дочку, яких вона народила у шлюбі з Костянтином Степанковим.

"Телеграф" розповість, що відомо про єдину дочку Ади Роговцеву Катерину Степанкову, скільки їй років і як вона виглядає.

Катерина Степанкова — актриса та режисер, чоловік та син якої на війні

Катерина Степанкова – відома українська актриса та режисерка, дочка українських акторів Ади Роговцевої та Костянтина Степанкова. Кажуть, що Катя виходила на сцену ще до народження, адже її мама-акторка виступала вагітною. А перший театральний дебют відбувся у 5-річному віці, коли вона грала на сцені дев’ятирічну Лесю Українку у п’єсі режисера Юрія Щербака. Маленька Катя зі сцени читала вірші, які знаменита поетеса написала у дев’ятирічному віці.

Відомо, що Катерина Степанкова закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1991 до 1993 року вона жила в Ізраїлі з чоловіком — художником Тарасом Ткаченком. Там же в Ізраїлі вона народила сина Олексія. Проте вже в 1993 році повернулася до України та вступила до театрального інституту ім. Карпенка-Карого.

З 1998 року Катерина Степанкова працювала актрисою у театрі Романа Віктюка у Москві. Там же вона вийшла заміж вдруге за актора Олексія Скляренка і у 2011 році народила йому сина Матвія. А з 2012 року припинила роботу у Москві та повернулася до України.

Нині Катерині Степанковій 52 роки, вона працює режисером у театрі "Сузір’я". А її чоловік та син під час війни служать у Збройних силах України. Тим часом Катя разом із легендарною мамою Адою Роговцевою активно займаються волонтерством. Вона навіть створила власний волонтерський центр та всіляко допомагає українським захисникам.

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