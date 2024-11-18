Муж и сын служат в ВСУ: как выглядит единственная дочь Ады Роговцевой и что о ней известно

Дочь пошла по стопам матери и связала свою жизнь с театром

Ада Роговцева — легендарная украинская актриса театра и кино, которая не смотря на свой почтенный возраст продолжает выходить на сцену и поддерживать украинские Вооруженные силы. У актрисы есть сын и дочь, которых она родила в браке с Константином Степанковым.

"Телеграф" расскажет, что известно о единственной дочери Ады Роговцевой Екатерине Степанковой, сколько ей лет и как она выглядит.

Екатерина Степанкова — актриса и режиссер, муж и сын которой на войне

Екатерина Степанкова — известная украинская актриса и режиссер, дочь украинских актеров Ады Роговцевой и Константина Степанкова. Говорят, что Катя выходила на сцену еще до рождения, ведь ее мама-актриса выступала беременной. А первый театральный дебют состоялся в 5-летнем возрасте, когда она играла на сцене девятилетнюю Лесю Украинку в пьесе режиссера Юрия Щербака. Маленькая Катя со сцены читала стихи, которые знаменитая поэтесса написала в девятилетнем возрасте.

Известно, что Екатерина Степанкова окончила филологический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. С 1991 по 1993 год она жила в Израиле с мужем — художником Тарасом Ткаченко. Там же в Израиле она родила сына Алексея. Однако уже в 1993 году вернулась в Украину и поступила в театральный институт им. Карпенко-Карого.

С 1998 года Екатерина Степанкова работала актрисой в театре Романа Виктюка в Москве. Там же она вышла замуж второй раз за актера Алексея Скляренко. В 2011 году родила ему сына Матвея. А с 2012 года прекратила работу в Москве и вернулась в Украину.

Сейчас Екатерине Степанковой 52 года, она работает режиссером в театре "Сузирья". А ее муж и сын во время войны служат в Вооруженных силах Украины. Тем временем Катя вместе с легендарной мамой Адой Роговцевой активно занимаются волонтерством. Она даже создала собственный волонтерский центр и всячески помогает украинским защитникам.

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