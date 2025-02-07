Прожили вместе почти полвека: как выглядит могила мужа Ады Роговцевой, которого не стало 20 лет назад

Константин Степанков сыграл множество ярких ролей

Ада Роговцева является выдающейся украинской актрисой театра и кино. К сожалению, много лет назад артистка потеряла своего любимого мужа Константина Степанкова, но ее чувства к нему до сих пор остаются неизменными.

История любви Роговцевой и Степанкова — это пример крепких и стойких отношений, несмотря на жизненные трудности. Познакомились они, когда актер был женат.

История любви

Будущие супруги встретились, когда Ада училась в Киевском театральном институте имени Ивана Карпенко-Карого. Степанков был куратором группы, в которой училась актриса. Константин был старше ученицы на 11 лет и, к тому же, женат.

Сначала пара скрывала свои отношения, но после развода Степанкова они поженились в 1959 году. Супруги прожили в браке 46 лет, до смерти мужчины.

"Кость Петрович – первый и единственный мужчина в моей жизни. Мы были связаны одной профессией и понимали друг друга. Вот и прожили так долго", — вспоминала актриса.

Оба супруга строили успешные карьеры, но трудности в жизни были. Первая беда пришла, когда у Степанкова выявили туберкулез. Тогда отвернулись даже близкие друзья, но актриса верила в излечение. Болезнь победили.

У супругов появились двое детей. В 1962 году Ада родила сына, которого так же назвали Константином. В 1972 году родилась дочь Катерина.

Среди наиболее известных фильмов Степанкова — "Дума о Колпаке", "Комиссары", "Белая птица с черным признаком", "Обет", "Вавилон", "Каменный крест" и "Высокий перевал". К тому времени актеры уже носили звание народных артистов СССР.

Степанков в фильме "Обет" 1992 года

Актер ушел из жизни в 2004 году в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы. Роговцева написала о нем книгу под названием "Мой Костя". С момента смерти супруга прошло уже 20 лет, однако Роговцева замуж больше не выходила.

Как выглядит могила Константина Степанкова

Похоронен артист на местном кладбище в селе Жовтневе Бориспольского района Киевской области.

В 2012 году от неизлечимой болезни умер сын Роговцевой, Константин Степанков-младший. "Телеграф" ранее рассказывал, что известно о единственной дочери актрисы Екатерине Степанковой.