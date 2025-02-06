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В браке 44 года, но всегда в тени звездного мужа: что известно о жене Мыколы Вересня

Автор
Татьяна Кармазина
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Мыкола Вересень держит личную жизнь под семью замками
Мыкола Вересень держит личную жизнь под семью замками. Фото Коллаж "Телеграфа"

65-летний ведущий шоу "Табу" имеет жену и двух дочерей

Известный украинский журналист и ведущий программы "Табу" Мыкола Вересень (настоящее имя Николай Сытник) держит свою личную жизнь за семью замками. Известно, что мужчина много лет женат на своей сокурснице Лесе Кулинич, в браке с которой появилось две дочери.

Мыкола Вересень, несмотря на многочисленные интервью, очень редко упоминает свою жену. Известно, что будущие супруги познакомились во время учебы в Киевском университете им. Тараса Шевченко.

В 2013 году Мыкола Вересень отмечал, что прожил всю жизнь с одной женщиной, называя себя "аномальным" в этом смысле, поскольку многие его друзья имели по несколько браков. "Да. Я такой аномальный. У меня нет друзей, которые живут с одной женщиной — три-четыре жены почти у каждого второго", — сказал журналист.

Леся Кулинич однажды рассказывала в интервью изданию "Факты", что родители ее мужа очень обрадовались их женитьбе, якобы брак направит Мыколу на "правильный путь", поскольку во время учебы в университете он имел проблемы с дисциплиной.

мыкола вересень

"По их (родителей) словам, Мыколин образ жизни "до меня" стоил им множества седых волос. Но я думаю, что все родители так говорят о своих сыновьях. И радуются их женитьбе, надеясь, что теперь-то остепенится. Кстати, наши с Мыколой отцы почти одного возраста. И, как потом оказалось, даже одно время жили в одной комнате аспирантского общежития" — вспоминала Леся Кулинич в 2000 году, фото которой в сети нет.

В целом Мыкола Вересень и его жена Леся прожили вместе много лет, в этом году пара отпразднует 45-летие брака. У них две дочери: Александра (1981) и Романа (1999). В 2013 году ведущий вспоминал, что старшая дочь Александра к тому времени уже десять лет жила в Страсбурге, Франция, и что они с женой не вмешиваются в ее жизнь. Младшая дочь Романа тогда была семиклассницей.

Напомним, что 3 февраля мог бы отпраздновать свой 51-й день рождения Игорь Пелих. "Телеграф" писал, как выглядит могила шоумена и как он погиб.

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