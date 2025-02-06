У шлюбі 44 роки, але завжди у тіні зіркового чоловіка: що відомо про дружину Миколи Вересня

65-річний ведучий шоу "Табу" має дружину і двох доньок

Відомий український журналіст та ведучий програми "Табу" Микола Вересень (справжнє прізвище Ситник) тримає своє особисте життя за сімома замками. Відомо, що чоловік багато років одружений зі своєю однокурсницею Лесею Кулініч, у шлюбі з якою з'явилося дві доньки.

Микола Вересень, попри численні інтерв'ю, дуже рідко згадує про свою дружину. Відомо, що майбутнє подружжя познайомилося під час навчання в Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

У 2013 році Микола Вересень зазначав, що прожив усе життя з однією жінкою, називаючи себе "аномальним" у цьому сенсі, оскільки багато його друзів мали по кілька шлюбів. "Так. Я такий аномальний. У мене нема друзів, які живуть з однією жінкою — три-чотири дружини майже у кожного другого", — сказав журналіст.

Леся Кулинич одного разу розповідала в інтерв'ю виданню "Факти", що батьки її чоловіка дуже зраділи їхньому одруженню, нібито шлюб спрямує Миколу на "правильний шлях", оскільки під час навчання в університеті він мав проблеми з дисципліною.

"За їхніми (батьків) словами, Миколин спосіб життя "до мене" коштував їм безліч сивого волосся. Але я думаю, що всі батьки так говорять про своїх синів. І радіють їхньому одруженню, сподіваючись, що тепер стане розсудливим. До речі, наші з Миколою батьки майже одного віку. І, як потім виявилося, навіть у свій час жили в одній кімнаті аспірантського гуртожитку", — згадувала Леся Кулініч у 2000 році, фото якої у мережі відсутні.

Загалом, Микола Вересень та його дружина Леся прожили разом багато років, у цьому році пара відсвяткує 45-річчя шлюбу. Вони мають двох доньок: Олександру (1981) та Роману (1999). У 2013 році ведучий згадував, що старша донька Олександра на той час вже десять років жила у Страсбурзі, Франція, і що вони з дружиною не втручаються в її життя. Молодша донька Романа тоді була семикласницею.

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