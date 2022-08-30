"Так буде з кожним": у мережі показали могилу зрадника Ковальова (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 395
Зрадника напередодні знайшли мертвим у його будинку
Колишнього українського нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, якого вбили у своєму будинку 28 серпня, поховали у містечку Гола Пристань на Херсонщині.
Фотографією могили вбитого зрадника поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.
"Так буде з кожним колаборантом України!" — написав він.
Як повідомляв "Телеграф", після початку російського вторгнення Ковальов одразу привітав окупацію Херсонщини, за що отримав від загарбників посаду "заступника голови з питань сільського господарства" в "адміністрації" області.
Наприкінці червня його автомобіль був підірваний партизанами, проте тоді колаборант відбувся госпіталізацією.
Увечері 28 серпня з’явилася інформація, що Ковальова вбили у власному будинку. Спочатку повідомлялося, що колаборанта зарізали, проте пізніше з’явилася інформація, що насправді його застрелили з його помпової рушниці марки "Моссберг". Також поранення отримала 38-річна співмешканка Ковальова, яка отримала удар ножем у шию, врятувати її лікарям не вдалося.