Нардеп-зрадник отримав від окупантів на Херсонщині важливу "посаду"

У т.зв. "уряді" багато росіян

Окупанти сформували т.зв. "постійний уряд" на території тимчасово окупованої Херсонської області, до якого увійшов і нардеп-зрадник Олексій Ковальов, якого нещодавно виключили із "Слуги народу".

Як повідомляють росЗМІ із посиланням на заяву голови окупаційної "адміністрації" Володимира Сальдо, колаборант отримав посаду "заступника голови з питань сільського господарства".

Главою так званого "уряду" став Сергій Єлісєєв, а його заступником Володимир Беспалов. Обидва раніше обіймали посади у керівництві Калінінградської області росії.

Вони не єдині росіяни, в окупаційному "керівництві" області, крім них там засвітився Михайло Роликов, якому надали посаду "міністра освіти".

У повідомленні наголошується, що ці представники окупантів формують "перший уряд незалежної, неукраїнської Херсонської області".

Як повідомлялося раніше, Ковальов після початку вторгнення росіян перейшов на бік окупантів та не приховував радості від того, що вони захопили Херсонщину.

Втім, наприкінці червня стало відомо, що в обласному центрі було підірвано його автомобіль. Ковальов вижив, але потрапив до лікарні.

Як повідомлялося раніше, у Західних ЗМІ 4 липня з’явилося повідомлення, що ЗСУ вже підійшли до Херсона на відстань одного кілометра. Втім, у ОК "Південь" пізніше цю інформацію спростували та закликали не розповсюджувати недостовірну інформацію.