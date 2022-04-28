"Слуга народу" виганяє нардепа із фракції: підозрюють у зраді

Однопартійці запідозрили його у держзраді.

Партія "Слуга народу" ухвалила рішення про призупинення членства у фракції нардепа та власника 4 каналу Олексія Ковальова.

Про це повідомляє прес-служба партії.

У заяві сказано, що Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), зараз перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа – цілком добровільно.

"Він спілкується з російськими військовими, які не здійснюють щодо нього жодних дій. Він не бере участі в національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність з надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участі у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки та заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", — йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що "поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради".

"Партія "Слуга народу" та фракція у ВР прийняли спільне рішення про призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до Генпрокурора та голови СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу, "в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов порадив членам колишньої ОПЗЖ не перейменовуватися, а піти з парламенту.

Крім того, незважаючи на військовий стан у країні у владній команді, вже починають займатися підготовкою до виборів.