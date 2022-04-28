"Слуга народа" выгоняет нардепа из фракции: подозревают в измене

Однопартийцы заподозрили его в госизмене.

Партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции нардепа и собственника 4 канала Алексея Ковалева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В заявлении сказано, что Алексей Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно.

"Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что "поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены".

"Партия "Слуга народа" и фракция в ВР приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генпрокурору и главе СБУ с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, "в рамках которой тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал членам бывшей ОПЗЖ, не переименовываться, а уйти из парламента.

Кроме того, несмотря на военное положение в стране во властной команде уже начинают заниматься подготовкой к выборам.