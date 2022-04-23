"Винесуть вперед ногами": Данилов розповів, що чекає на колишніх нардепів ОПЗЖ, якщо ті не складуть мандати

У РНБО відреагували на створення нового депутатського об’єднання із нардепів колишньої ОПЗЖ

Секретар РНБО Олексій Данилов дав пораду нардепам з ОПЗЖ вибачитися перед українцями та скласти мандати, а не створювати нові партії для продовження своєї діяльності.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону українських новин.

Він нагадав, що діяльність ОПЗЖ, як і інших проросійських партій, була призупинена рішенням РНБО. Водночас частина нардепів після цього вийшли зі складу партії та створили нове депутатське об’єднання "Платформа за життя та мир".

"Партія, яка привела війну в нашу країну, яка постійно ... всі 8 років її члени говорили, що "ми — брати, любов-дружба-жуйка, Москва — це наше все", вони зараз перейменувалися в інший якийсь інститут. Ці покидьки вважають, що вони мають перебувати у нашій Верховній Раді", — сказав Данилов.

За його словами, ці нардепи мають покинути парламент, замість чекати на народний трибунал. Данилов також додав, що бійці з передової точно не вибачать людей, які після початку війни на Донбасі з екранів телевізорів звали росію прийти до України.

"Їм потрібно піти дуже швидко з Верховної Ради, тому що наші війська їх звідти винесуть ногами вперед і не факт, що живими", — сказав він.

Водночас він визнав, що зараз прибрати цю партію із зали парламенту через законодавчі механізми неможливо.

Як повідомлялося раніше, 20 березня РНБО заборонила діяльність низки проросійських партій на кшталт ОПЗЖ, "Партії Шарію", "НАШІ", "Опоблок" та низки інших.

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що політсила припиняє свою діяльність.

Проте вже 21 квітня понад два десятки парламентаріїв заявили, що створюють нове депутатське об’єднання на чолі з Юрієм Бойком.