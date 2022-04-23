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"Вынесут вперед ногами": Данилов рассказал, что ждет бывших нардепов ОПЗЖ, если те не сложат мандаты

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Лидеры бывшей ОПЗЖ Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко Новость обновлена 23 апреля 2022, 23:27
Лидеры бывшей ОПЗЖ Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко

В СНБО отреагировали на создание нового депутатского объединения из нардепов бывшей ОПЗЖ

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал совет нардепам из ОПЗЖ извиниться перед украинцами и сложить мандаты, а не создавать новые партии для продолжения своей деятельности.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона украинских новостей.

Он напомнил, что деятельность ОПЗЖ, как и ряда других пророссийских партий, была приостановлена решением СНБО. Вместе с тем часть нардепов после этого вышли из состава партии и создали новое депутатское объединение "Платформа за жизнь и мир".

"Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы — братья, любовь-дружба-жвачка, Москва — это наше все ", они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде", — сказал Данилов.

По его словам, эти нардепы должны покинуть парламент, вместо того, чтобы ждать народный трибунал. Данилов также добавил, что бойцы с передовой точно не простят людей, которые после начала войны на Донбассе с экранов телевизоров звали россию прийти в Украину.

"Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми", — сказал он.

Вместе с тем он признал, что в настоящее время убрать эту партию из зала парламента через законодательные механизмы не представляется возможным.

Как сообщалось ранее, 20 марта СНБО запретила деятельность ряда пророссийских партий вроде ОПЗЖ, "Партии Шария", "НАШИ", "Оппоблок" и ряда других.

28 марта сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что политсила приостанавливает свою деятельность.

Однако уже 21 апреля более двух десятков парламентариев заявили, что создают новое депутатское объединение во главе с Юрием Бойко.

Теги:
#Украина #СНБО #ОПЗЖ #Алексей Данилов
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