В т.н. "правительстве" много россиян

Оккупанты сформировали т.н. "постоянное правительство" на территории временно оккупированной Херсонской области, в которое вошел и нардеп-предатель Алексей Ковалев, которого недавно исключили из "Слуги народа".

Как сообщают росСМИ со ссылкой на заявление главы оккупационной "администрации" Владимира Сальдо, коллаборант получил должность "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства".

Главой так называемого "правительства" стал Сергей Елисеев, а его заместителем Владимир Беспалов. Оба ранее занимали должности в руководстве Калининградской области россии.

Они не единственные россияне, в оккупационном "руководстве" области, кроме них там засветился Михаил Роликов, которому дали пост "министра образования".

В сообщении отмечается, что эти представители оккупантов формируют "первое правительство независимой, неукраинской Херсонской области".

Как сообщалось ранее, Ковалев после начала вторжения россиян перешел на сторону оккупантов и не скрывал радости от того, что они захватили Херсонщину.

Впрочем, в конце июня стало известно, что в областном центре был взорван его автомобиль. Ковалев выжил, но попал в больницу.

Как сообщалось ранее, в Западных СМИ 4 июля появилось сообщение, что ВСУ уже подошли к Херсону на расстояние одного километра. Впрочем, в ОК "Юг" позже эту информацию опровергли и призвали не распространять недостоверную информацию.