Взрыв машины нардепа-предателя: в ГУР рассказали, что произошло

Состояние здоровья предателя уточняется

В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во временно оккупированном Херсоне взорвали авто нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Это подтвердил Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает 24-й канал.

"Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы еще это выясним", — заявил Буданов.

Отметим, утром Евгений Шевченко сообщил, что народный депутат и предатель Украины Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории в городе Голая Пристань (Херсонская область). Эту информацию пока не подтвердили. В сети доступно видео осмотра автомобиля коллаборанта после взрыва.

Ранее сообщалось, что на фоне продвижения ВСУ на юге страны в Херсоне ухудшилось состояние здоровья местного коллаборанта Кирилла Стремоусова. "Гауляйтера" Херсонской области привезли в медзаведение не одного, а со множеством охранников.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф Алексей Ковалев перешел на сторону оккупантов, сделав несколько скандальных заявлений.