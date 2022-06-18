Захват Херсонщины: названо имя того, кто помог россиянам пройти через мины

Глава Херсонского облсовета рассказал, кто помог россиянам захватить область

Помощник начальника Управления СБУ в Херсонской области Игорь Садохин накануне вторжения россии передал оккупантам карту минных полей, что позволило им относительно быстро прорваться к областному центру.

Как передает Укринформ, об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, который напомнил, что между областью и Крымом находились минные поля.

По его словам, Садохин передал оккупантам карту минных полей и корректировал российскую авиацию, когда сопровождал эвакуационный конвой СБУ. В марте он был задержан и передан в руки правоохранителей, а после проведенных проверок президент Владимир Зеленский уволил начальника областного управления СБУ Сергей Криворучко и лишил его генеральского звания.

Глава облсовета также подчеркнул, что когда россияне начали вторжение, то они четко знали, где находятся минные поля и поэтому двигались строго по дорогам и наносили удары по КПВВ возле полуострова. Самойленко говорит, что слухи о том, что минные поля были сняты до вторжения не соответствуют действительности.

"Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в СМИ в апреле появилась информация, что стратегический мост ведущий через Чонгар были разминирован перед началом вторжения, однако позже в Генштабе эту информацию опровергли.