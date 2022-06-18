Укр

Захват Херсонщины: названо имя того, кто помог россиянам пройти через мины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
156
СБУ
СБУ

Глава Херсонского облсовета рассказал, кто помог россиянам захватить область

Помощник начальника Управления СБУ в Херсонской области Игорь Садохин накануне вторжения россии передал оккупантам карту минных полей, что позволило им относительно быстро прорваться к областному центру.

Как передает Укринформ, об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, который напомнил, что между областью и Крымом находились минные поля.

По его словам, Садохин передал оккупантам карту минных полей и корректировал российскую авиацию, когда сопровождал эвакуационный конвой СБУ. В марте он был задержан и передан в руки правоохранителей, а после проведенных проверок президент Владимир Зеленский уволил начальника областного управления СБУ Сергей Криворучко и лишил его генеральского звания.

Глава облсовета также подчеркнул, что когда россияне начали вторжение, то они четко знали, где находятся минные поля и поэтому двигались строго по дорогам и наносили удары по КПВВ возле полуострова. Самойленко говорит, что слухи о том, что минные поля были сняты до вторжения не соответствуют действительности.

"Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в СМИ в апреле появилась информация, что стратегический мост ведущий через Чонгар были разминирован перед началом вторжения, однако позже в Генштабе эту информацию опровергли.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Херсон