Захоплення Херсонщини: названо ім’я того, хто допоміг росіянам пройти через міни

Голова Херсонської облради розповів, хто допоміг росіянам захопити область

Помічник начальника Управління СБУ в Херсонській області Ігор Садохін напередодні вторгнення росії передав окупантам карту мінних полів, що дозволило їм швидко прорватися до обласного центру.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, який нагадав, що між областю та Кримом знаходилися мінні поля.

За його словами, Садохін передав окупантам карту мінних полів та коригував російську авіацію, коли супроводжував евакуаційний конвой СБУ. У березні його було затримано та передано до рук правоохоронців, а після проведених перевірок президент Володимир Зеленський звільнив начальника обласного управління СБУ Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання.

Голова облради також наголосив, що коли росіяни розпочали вторгнення, то вони чітко знали, де знаходяться мінні поля і тому рухалися строго дорогами та завдавали ударів по КПВВ біля півострова. Самойленко каже, що чутки про те, що мінні поля було знято до вторгнення, не відповідають дійсності.

"Всі ці тисячі мін залишаються встановленими. І чекають свого часу — може, коли ворог відходитиме, вони якраз і спрацюють", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ у квітні з’явилася інформація, що стратегічний міст ведучий через Чонгар було розміновано перед початком вторгнення, проте пізніше у Генштабі цю інформацію спростували.