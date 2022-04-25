Міст у Чонгар замінували чи ні? У Генштабі поставили крапку у суперечці

У Генштабі дали чітку відповідь щодо того, чи замінували міст у Чонгар.

В Україні розвіяли чутки про те, що міст, що веде до Чонгара з окупованого Криму, був розмінований напередодні, що дозволило росіянам прорватися на материкову частину України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

"Міст був замінований, але нам протистояли сили противника, що перевищують у 15 разів", — сказано в повідомленні.

Там також зазначили, що всі висновки щодо правомірності рішень, ухвалених під час бойових дій, будуть зроблені після їх завершення, а до того часу треба спільно працювати задля досягнення перемоги.

"Позиція у нас проста. Герої мають отримувати нагороди. Окупанти та їхні посібники — сидіти за ґратами", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що стратегічний міст, який веде до Чонгара з незрозумілих причин, був не підірваний, що дозволило окупантам перекинути по ньому бойову техніку і швидко пробитися до Херсона, Мелітополя та Маріуполя.

Як повідомлялося раніше, мер Маріуполя Вадим Бойченко напередодні повідомив, що в місті через безперервні обстріли загинули понад 20 тисяч мирних жителів, проте в місті ще можуть залишатися до 100 тисяч людей.

Водночас у мережі продовжують з’являтися супутникові знімки, на яких показані нові місця масових поховань.