Мосты через Чонгар заминировали или нет? В Генштабе поставили точку в споре

В Генштабе дали четкий ответ относительно того, был ли заминированы мосты через Чонгар

В Украине развеяли слухи о том, что мост, ведущий на Чонгар из оккупированного Крыма, был разминирован накануне, что и позволило россиянам прорваться на материковую часть Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", — сказано в сообщении.

Там также отметили, что все выводы относительно правомерности решений, принятых во время боевых действий, будут сделаны после их завершения, а до тех пор надо сообща работать ради достижения победы.

"Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их пособники — сидеть за решеткой", — добавили в Генштабе.

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о том, что стратегический мост, который ведет в Чонгар по непонятным причинам был не взорван, что позволило оккупантам перебросить по нему боевую технику и быстро пробиться к Херсону, Мелитополю и к Мариуполю.

Как сообщалось ранее, мэр Мариуполя Вадим Бойченко накануне сообщил, что в городе из-за непрекращающихся обстрелов погибли более 20 тысяч мирных жителей, однако в городе еще могут оставаться до 100 тысяч человек.

Вместе с тем в сети продолжают появляться спутниковые снимки, на которых показаны все новые места массовых захоронений.