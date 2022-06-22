В Херсоне госпитализировали коллаборанта Стремоусова: что случилось

Медики были вынуждены оказывать помощь предателю Родины

Из временно оккупированного Херсона поступила информация о вероятном ухудшении состояния здоровья местного коллаборанта Кирилла Стремоусова. Накануне, 21 июня, мужчину якобы привезли в одну из местных больниц. По предварительной информации, Стремоусов загремел на больничную койку с сердечным приступом — возможно, даже после новостей об активном продвижении ВСУ в регионе.

Информацию о госпитализации передала корреспондентка "24 канала" Марина Савченко, информирует "Телеграф". Стоит отметить, что фактического "гауляйтера" Херсонской области привезли в медзаведение не одного, а со множеством охранников.

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По словам журналистки, медикам пришлось работать под надзором вооруженных телохранителей Стремоусова. Возможно, это и повлияло на конечный результат госпитализации — предателя Украины откачали.

От самого Стремоусова или оккупационных властей Херсонщины пока ни подтверждения, ни опровержения такой информации не последовало. Впрочем, подобная ситуация никого не удивила бы, ведь на временно захваченной территории постоянно работают партизаны, из-за которых коллаборантам невозможно расслабиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ эффектно разбили один из крупных складов боеприпасов россиян на полпути к Херсону.

Также мы писали о недавнем покушении на жизнь одного из местных предателей Родины, начавших сотрудничать с оккупантами.